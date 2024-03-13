Гонки и киберспорт на автодроме Сочи: «Ростелеком» обеспечил интернетом «Игры будущего»

Спортсмены из 13 стран поучаствовали в состязаниях, объединивших киберспорт и заезды на реальной гоночной трассе «Сириус Автодром»

Фиджитал-гонки — часть мультиспортивного турнира «Игры Будущего», основная часть которого прошла в Казани с 21 февраля по 3 марта. Мероприятие объединило спорт и цифровые технологии.

«Ростелеком» обеспечил проводной и беспроводной интернет, мобильную и радиосвязь для гостей и административных служб, а также киберзащиту.

«В рамках «Игр Будущего» гонки прошли в инновационном для мирового автоспорта формате. Пилоты продемонстрировали свои навыки как в цифровых симуляторах, так и в заездах на реальных болидах. Мы рады, что премьера этой дисциплины состоялась именно в России и была отлично обеспечена технически», — сказал генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов.

© Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелком»

«Ростелеком» совместно с цифровым оператором «Сириус» проложили 6 км оптического кабеля, развернули локальную сеть для 136 персональных компьютеров, создали более 150 проводных подключений с защитой от DDoS-атак и смонтировали 41 точку доступа Wi-Fi. Кроме того, национальный провайдер предоставил мобильную и радиосвязь для организаторов.

«Мы не в первый раз участвуем в масштабных спортивных проектах и других крупных международных и федеральных событиях с высокими требованиями к объемам и скорости передачи данных, к уровню надежности работы сети. В Сочи у нас есть опыт телеком-поддержки Зимней Олимпиады и гонок «Формулы 1». Сегодня инфраструктура «Ростелекома» в Сириусе приведена в соответствие с новейшими задачами, стоящими перед телеком-сферой», — отметил директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.

Подробности о проектах «Ростелекома», реализуемых в национальных интересах, есть на официальном сайте компании.