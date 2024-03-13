В Сочи к началу летнего сезона планируют открыть 180 пляжей

Краснодарский край

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  • © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру
    © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру

Власти Сочи рассказали о подготовке городских пляжей к летнему курортному сезону

13 марта глава Сочи Алексей Копайгородский сообщил в своем телеграм-канале, что в 2024 году в Адлерском районе к летнему сезону подготовят более семи километров береговой полосы. На курорте обновят и благоустроят около 20 пляжей.

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По словам мэра, в этом году в Сочи планируют открыть 180 пляжных территорий в едином стиле. Первые пляжи начнут работать в городе с 1 мая, а с июня — остальной береговой комплекс.

Замглавы Сочи по экономике и финансам Светлана Калинина рассказала, что на курорте заключили 21 договор по благоустройству пляжей. Работы должны завершить к началу мая.

Вице-мэр пояснила, что 19 эскизов проектов прибрежных зон отдыха проходят проверку в администрации города.

Напомним, что с начала марта Сочи принял 130 тыс. туристов.

Как писали ранее Юга.ру, в Сочи потратят 20 млрд рублей на ремонт набережной.

Благоустройство Курорты и туризм отдых Пляжи Сочи Черное море

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