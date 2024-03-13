В Сочи к началу летнего сезона планируют открыть 180 пляжей

13 марта глава Сочи Алексей Копайгородский сообщил в своем телеграм-канале, что в 2024 году в Адлерском районе к летнему сезону подготовят более семи километров береговой полосы. На курорте обновят и благоустроят около 20 пляжей.

По словам мэра, в этом году в Сочи планируют открыть 180 пляжных территорий в едином стиле. Первые пляжи начнут работать в городе с 1 мая, а с июня — остальной береговой комплекс.



Замглавы Сочи по экономике и финансам Светлана Калинина рассказала, что на курорте заключили 21 договор по благоустройству пляжей. Работы должны завершить к началу мая.



Вице-мэр пояснила, что 19 эскизов проектов прибрежных зон отдыха проходят проверку в администрации города.