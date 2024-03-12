С начала марта Сочи принял 130 тысяч туристов

По данным администрации курорта, средняя загрузка коллективных средств размещения с 8 по 10 марта составила более 70%.



«В прошлом году Сочи побил свой собственный рекорд турпотока, приняв 7,6 млн гостей. В этом году тоже идем уверенными темпами. С начала года курорт посетили 1 млн 210 тыс. туристов. Несмотря на межсезонье, в Сочи разработан насыщенный событийный календарь, работают объекты турпоказа, санатории и пансионаты предлагают различные программы оздоровления с использованием бальнеологических возможностей Сочи. Готовимся к началу летнего курортного сезона. После полной реновации планируется открыть 14 пляжных территорий», — рассказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы мэрии Сочи Кирилл Ярыш.

В межсезонье в Сочи работают более 30 зимних пляжей. Санатории курорта участвуют в оздоровительной программе «Открытый Юг» и до 31 мая предоставляют скидки от 5 до 20%.



Также отмечен рост бронирований отелей на майские праздники. В Сочи уже зарезервировали 55% номерного фонда.