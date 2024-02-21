Краснодарцев приглашают провести выходные на мастер-классах в Японском саду
На выходных в Японском саду парка «Краснодар» пройдут художественные мастер-классы (16+)
24 и 25 февраля в Японском саду в народном домике Коминка пройдут мастер-классы. Об этом рассказала пресс-служба парка «Краснодар».
Программа:
- в субботу, 24 февраля, в 12:00 — роспись японского веера сэнсу;
- в воскресенье, 25 февраля, в 12:00 — роспись масок кошек Бакэнэко в стиле грима «Кумадори».
Встречи проведëт участница профессионального союза художников России и Кубани и автор выставки «Вдохновлённая Японией» Анастасия Цветкова.
Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий». Стоимость — 2000 рублей.
Приобретение билета дает возможность посетить Японский сад без очереди. QR-код для входа не требуется. Участникам можно попасть на территорию сада по списку за 10 минут до начала мероприятия.
Возврат билетов осуществляется не позднее, чем за сутки до мастер-класса. По всем вопросам можно писать на почту: info@parkkrasnodar.com.