Краснодарцев приглашают провести выходные на мастер-классах в Японском саду

Краснодарский край

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  • Японский сад © Андрей Малеваный Юга.ру
    Японский сад © Андрей Малеваный Юга.ру

На выходных в Японском саду парка «Краснодар» пройдут художественные мастер-классы (16+)

24 и 25 февраля в Японском саду в народном домике Коминка пройдут мастер-классы. Об этом рассказала пресс-служба парка «Краснодар».

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Программа:

  • в субботу, 24 февраля, в 12:00 — роспись японского веера сэнсу;
  • в воскресенье, 25 февраля, в 12:00 — роспись масок кошек Бакэнэко в стиле грима «Кумадори». 

Встречи проведëт участница профессионального союза художников России и Кубани и автор выставки «Вдохновлённая Японией» Анастасия Цветкова. 

Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий». Стоимость — 2000 рублей.

Приобретение билета дает возможность посетить Японский сад без очереди. QR-код для входа не требуется. Участникам можно попасть на территорию сада по списку за 10 минут до начала мероприятия.

Возврат билетов осуществляется не позднее, чем за сутки до мастер-класса. По всем вопросам можно писать на почту: info@parkkrasnodar.com.

Напомним, что летом 2023 года краснодарский художник нарисовал карикатуру очереди в Японский сад.

Как сообщали ранее Юга.ру, проект освещения Японского сада в Краснодаре победил в евразийской премии 2023 года.

Афиша Краснодар отдых парк «Краснодар» Развлечения Сергей Галицкий Японский сад

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Краснодарцев приглашают провести выходные на мастер-классах в Японском саду
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