Краснодарцев приглашают провести выходные на мастер-классах в Японском саду

Программа:

в субботу, 24 февраля, в 12:00 — роспись японского веера сэнсу;

в воскресенье, 25 февраля, в 12:00 — роспись масок кошек Бакэнэко в стиле грима «Кумадори».

Встречи проведëт участница профессионального союза художников России и Кубани и автор выставки «Вдохновлённая Японией» Анастасия Цветкова.

Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий». Стоимость — 2000 рублей.



Приобретение билета дает возможность посетить Японский сад без очереди. QR-код для входа не требуется. Участникам можно попасть на территорию сада по списку за 10 минут до начала мероприятия.



Возврат билетов осуществляется не позднее, чем за сутки до мастер-класса. По всем вопросам можно писать на почту: info@parkkrasnodar.com.