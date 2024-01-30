В магазины южных регионов поступило 6 тонн сливочного масла неизвестного происхождения

Как нам рассказали в ведомстве, ИП Кравцова из Кисловодска использовала в качестве сырья 6 тонн спродукта «Масло традиционное 82,5%» производства «Бастион Холдинг». На товар отсутствовали документы, подтверждающие его происхождение. Фактически на рынке появилась продукции неизвестного происхождения. Из этого сырья предприниматель получила такой же объем масла, но уже с собственной маркировкой.

В Россельхознадзоре отмечают, что продукция не отвечает требованиям технических регламентов. Несмотря на это, предприниматель поставила масло «Торговой компании лето» из Воронежской области, филиалу санатория «Крепость» Кисловодска, в «Спектр» в Краснодаре и компании «Гербут» в Махачкалу. Помимо этого, продукция отправилась в Элисту, Нальчик, Владикавказ и Грозный.

Управление Россельхознадзора объявило предпринимательнице предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства. Об изъятии продукции в ведомстве не рассказали. Всех, кто получил товар, предупредили о его происхождении.