В магазины южных регионов поступило 6 тонн сливочного масла неизвестного происхождения

Краснодарский край, Ставропольский край, Вся Россия

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило молочную продукцию неизвестного происхождения на территории Ставропольского края

Как нам рассказали в ведомстве, ИП Кравцова из Кисловодска использовала в качестве сырья 6 тонн спродукта «Масло традиционное 82,5%» производства «Бастион Холдинг». На товар отсутствовали документы, подтверждающие его происхождение. Фактически на рынке появилась продукции неизвестного происхождения. Из этого сырья предприниматель получила такой же объем масла, но уже с собственной маркировкой.

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В Россельхознадзоре отмечают, что продукция не отвечает требованиям технических регламентов. Несмотря на это, предприниматель поставила масло «Торговой компании лето» из Воронежской области, филиалу санатория «Крепость» Кисловодска, в «Спектр» в Краснодаре и компании «Гербут» в Махачкалу. Помимо этого, продукция отправилась в Элисту, Нальчик, Владикавказ и Грозный.

Управление Россельхознадзора объявило предпринимательнице предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства. Об изъятии продукции в ведомстве не рассказали. Всех, кто получил товар, предупредили о его происхождении.

Как писали Юга.ру, дагестанская компания ООО «Батыр-Демир» намерена вложить в проект по производству яиц 1 млрд 321 млн рублей. Инвестпроектом запланировано создание племенного репродуктора. Его будут реализовывать в два этапа.

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В магазины южных регионов поступило 6 тонн сливочного масла неизвестного происхождения
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