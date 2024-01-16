В Краснодарском крае и Ростовской области выросла частота абортов
Росстат выяснил, что с 2021 по 2022 год в РФ выросло число абортов на 100 родов
Росстат опубликовал сборник «Здравоохранение в России». В нем указаны сведения об аспектах здоровья населения и его отдельных социально-демографических групп. В приложении к сборнику приведены статистические данные о здравоохранении в субъектах РФ с 2010 года.
В Краснодарском крае число абортов снизилось на 14%:
По данным Росстата, в Краснодарском крае и Ростовской области с 2020 по 2022 год увеличилось количество абортов. В 2020 году на Кубани на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет приходилось 10,9 прерываний беременности. В 2021 году данный коэффициент абортов в регионе достиг 11,1, а в 2022 году — 11,2. При этом в Краснодарском крае количество прерываний беременности на 100 родов в 2020 и 2021 году ровнялось 25, а в 2022 году — 28.
В Ростовской области в 2020 году на 1000 женщин 15-49 лет приходилось 9,9 абортов. В 2021 году это число снизилось до 9,4, а в 2022 году снова выросло до 9,8. Также в 2020 году в регионе на 100 родов было 27 прерываний беременности, в 2021 году — 26, а в 2022 году — 30.
Согласно показателям Минздрава России, общее число абортов с 2010 по 2022 год снизилось с 1 млн 186,1 тыс. до 503,8 тыс. Однако частота прерываний беременности на 100 родов с 2021 по 2022 год выросла (с 37,2 тыс. до 39 тыс.).
В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 27 декабря 2011 года № 1687н «О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи» в 2012 году введен порядок сбора сведений о прерывании беременности до 22 недель (вместо 28 недель).
В общее число абортов включены прерывания беременностей на ранних сроках, проведенные методом вакуум-аспирации.
Как писали ранее Юга.ру, 9 ноября 2023 года частные клиники Крыма официально отказались от абортов.