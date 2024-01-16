В Краснодарском крае и Ростовской области выросла частота абортов

По данным Росстата, в Краснодарском крае и Ростовской области с 2020 по 2022 год увеличилось количество абортов. В 2020 году на Кубани на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет приходилось 10,9 прерываний беременности. В 2021 году данный коэффициент абортов в регионе достиг 11,1, а в 2022 году — 11,2. При этом в Краснодарском крае количество прерываний беременности на 100 родов в 2020 и 2021 году ровнялось 25, а в 2022 году — 28.



В Ростовской области в 2020 году на 1000 женщин 15-49 лет приходилось 9,9 абортов. В 2021 году это число снизилось до 9,4, а в 2022 году снова выросло до 9,8. Также в 2020 году в регионе на 100 родов было 27 прерываний беременности, в 2021 году — 26, а в 2022 году — 30.