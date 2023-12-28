В Краснодаре у Садового моста построили гимназию на 1100 учеников
Новое учебное заведение построили на улице Колхозной в Центральном округе Краснодара в рамках нацпроекта «Образование»
Гимназию на территории строящегося жилого комплекса «Все Свои VIP» возвела СК «Семья» — один из крупнейших девелоперов региона (входит в топ-5 застройщиков Кубани по объему текущего строительства). Первый звонок в учебном заведении прозвенит в сентябре 2024 года, одновременно со сдачей квартир дольщикам.
Техэтажное здание разделили на секции для начальной и средней школы. В школе с инженерно-математическим уклоном будут активно использовать цифровые системы — как для обучения и развития, так и для безопасности детей. Для демонстрации мультимедиа в классах установили цифровые доски, проекторы и компьютерную технику.
Питаться школьники смогут в столовой на 450 мест и буфете на 60 мест. Для уроков физкультуры оборудовали большой (403 кв. метров) и малый (210 кв. метров) спортивные залы и тренажерный зал с современным оборудованием и инвентарем. Для важных школьных мероприятий подготовили два актовых зала — на 100 и 499 мест.
Особое внимание в гимназии уделят развитию талантов и творческих способностей детей. Поэтому здесь есть кабинеты не только для профильных предметов, но и для творчества, досуга и проектной деятельности (площадью более 100 кв. метров), среди них:
- мастерские для обработки дерева, металла и тканей;
- кулинарный кабинет;
- танцевальная, театральная и эстетическая студии;
- изостудия;
- кабинет информатики;
- библиотека с современной медиатекой и просторным читальным залом (350 кв. метров);
- собственный школьный музей.
Для занятий спортом на школьном дворе построили площадки для волейбола, баскетбола и мини-футбола с безопасным резиновым покрытием. Они подойдут для игр, турниров и соревнований.
«Эта гимназия — гордость нашей компании. Мы, как и обещали, вовремя сдали этот объект. Уверен, что жителям нашего жилого комплекса и всего района будет приятно водить детей в новую современную школу», — отметил генеральный директор СК «Семья» Руслан Воруков.
В учебном заведении, как и на территории всего жилого комплекса, будет работать профессиональная охрана, по всему периметру и в каждом кабинете установили видеонаблюдение.
Готовность нового объекта оценил глава города Евгений Наумов:
«Застройщик создал все условия для школьников и педагогов. Дети будут учиться, заниматься спортом и творчеством в комфортных условиях. Все материалы качественные, техника, оснащение — на высшем уровне. Раньше такое видели только по телевизору. Уже хочется поскорее услышать в этих стенах смех детей. Видим итог комплексного развития этой территории, где ещё возводятся новые жилые дома, а уже работает большой детский сад и готова школа».
В Краснодаре к 1 сентября 2024 года откроют 11 школ:
Как писали Юга.ру, в 2022 году на территории комплекса «Все Свои» построили детский сад №69 на 160 мест, рассчитанный на детей в возрасте от 2 до 6 лет. В этом году его назвали лучшим объектом социальной инфраструктуры в Краснодарском крае.