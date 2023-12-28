В Краснодаре у Садового моста построили гимназию на 1100 учеников

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Краснодарский край

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  • © Фото Александра Шестакова, предоставлено пресс-службой СК «Семья»
    © Фото Александра Шестакова, предоставлено пресс-службой СК «Семья»

Новое учебное заведение построили на улице Колхозной в Центральном округе Краснодара в рамках нацпроекта «Образование»

Гимназию на территории строящегося жилого комплекса «Все Свои VIP» возвела СК «Семья»  — один из крупнейших девелоперов региона (входит в топ-5 застройщиков Кубани по объему текущего строительства). Первый звонок в учебном заведении прозвенит в сентябре 2024 года, одновременно со сдачей квартир дольщикам.

Техэтажное здание разделили на секции для начальной и средней школы. В школе с инженерно-математическим уклоном будут активно использовать цифровые системы — как для обучения и развития, так и для безопасности детей. Для демонстрации мультимедиа в классах установили цифровые доски, проекторы и компьютерную технику.

Питаться школьники смогут в столовой на 450 мест и буфете на 60 мест. Для уроков физкультуры оборудовали большой (403 кв. метров) и малый (210 кв. метров) спортивные залы и тренажерный зал с современным оборудованием и инвентарем. Для важных школьных мероприятий подготовили два актовых зала — на 100 и 499 мест.

  • © Фото Александра Шестакова, предоставлено пресс-службой СК «Семья»
    © Фото Александра Шестакова, предоставлено пресс-службой СК «Семья»
  • © Фото Александра Шестакова, предоставлено пресс-службой СК «Семья»
    © Фото Александра Шестакова, предоставлено пресс-службой СК «Семья»

Особое внимание в гимназии уделят развитию талантов и творческих способностей детей. Поэтому здесь есть кабинеты не только для профильных предметов, но и для творчества, досуга и проектной деятельности (площадью более 100 кв. метров), среди них:

  • мастерские для обработки дерева, металла и тканей;
  • кулинарный кабинет;
  • танцевальная, театральная и эстетическая студии;
  • изостудия;
  • кабинет информатики;
  • библиотека с современной медиатекой и просторным читальным залом (350 кв. метров);
  • собственный школьный музей.

Для занятий спортом на школьном дворе построили площадки для волейбола, баскетбола и мини-футбола с безопасным резиновым покрытием. Они подойдут для игр, турниров и соревнований.

  • © Фото Александра Шестакова, предоставлено пресс-службой СК «Семья»
    © Фото Александра Шестакова, предоставлено пресс-службой СК «Семья»

«Эта гимназия — гордость нашей компании. Мы, как и обещали, вовремя сдали этот объект. Уверен, что жителям нашего жилого комплекса и всего района будет приятно водить детей в новую современную школу», — отметил генеральный директор СК «Семья» Руслан Воруков.

В учебном заведении, как и на территории всего жилого комплекса, будет работать профессиональная охрана, по всему периметру и в каждом кабинете установили видеонаблюдение. 

Готовность нового объекта оценил глава города Евгений Наумов:

«Застройщик создал все условия для школьников и педагогов. Дети будут учиться, заниматься спортом и творчеством в комфортных условиях. Все материалы качественные, техника, оснащение на высшем уровне. Раньше такое видели только по телевизору. Уже хочется поскорее услышать в этих стенах смех детей. Видим итог комплексного развития этой территории, где ещё возводятся новые жилые дома, а уже работает большой детский сад и готова школа».

  • © Фото Александра Шестакова, предоставлено пресс-службой СК «Семья»
    © Фото Александра Шестакова, предоставлено пресс-службой СК «Семья»
  • © Фото Александра Шестакова, предоставлено пресс-службой СК «Семья»
    © Фото Александра Шестакова, предоставлено пресс-службой СК «Семья»

В Краснодаре к 1 сентября 2024 года откроют 11 школ:

Как писали Юга.ру, в 2022 году на территории комплекса «Все Свои» построили детский сад №69 на 160 мест, рассчитанный на детей в возрасте от 2 до 6 лет. В этом году его назвали лучшим объектом социальной инфраструктуры в Краснодарском крае.

Дети Евгений Наумов Краснодар Семья СК «Семья» Строительство Школа

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