В Краснодаре у Садового моста построили гимназию на 1100 учеников

Новое учебное заведение построили на улице Колхозной в Центральном округе Краснодара в рамках нацпроекта «Образование»

Гимназию на территории строящегося жилого комплекса «Все Свои VIP» возвела СК «Семья» — один из крупнейших девелоперов региона (входит в топ-5 застройщиков Кубани по объему текущего строительства). Первый звонок в учебном заведении прозвенит в сентябре 2024 года, одновременно со сдачей квартир дольщикам.

Техэтажное здание разделили на секции для начальной и средней школы. В школе с инженерно-математическим уклоном будут активно использовать цифровые системы — как для обучения и развития, так и для безопасности детей. Для демонстрации мультимедиа в классах установили цифровые доски, проекторы и компьютерную технику.

Питаться школьники смогут в столовой на 450 мест и буфете на 60 мест. Для уроков физкультуры оборудовали большой (403 кв. метров) и малый (210 кв. метров) спортивные залы и тренажерный зал с современным оборудованием и инвентарем. Для важных школьных мероприятий подготовили два актовых зала — на 100 и 499 мест.

© Фото Александра Шестакова, предоставлено пресс-службой СК «Семья»

© Фото Александра Шестакова, предоставлено пресс-службой СК «Семья»

Особое внимание в гимназии уделят развитию талантов и творческих способностей детей. Поэтому здесь есть кабинеты не только для профильных предметов, но и для творчества, досуга и проектной деятельности (площадью более 100 кв. метров), среди них: мастерские для обработки дерева, металла и тканей;

кулинарный кабинет;

танцевальная, театральная и эстетическая студии;

изостудия;

кабинет информатики;

библиотека с современной медиатекой и просторным читальным залом (350 кв. метров);

собственный школьный музей.

Для занятий спортом на школьном дворе построили площадки для волейбола, баскетбола и мини-футбола с безопасным резиновым покрытием. Они подойдут для игр, турниров и соревнований.

© Фото Александра Шестакова, предоставлено пресс-службой СК «Семья»

«Эта гимназия — гордость нашей компании. Мы, как и обещали, вовремя сдали этот объект. Уверен, что жителям нашего жилого комплекса и всего района будет приятно водить детей в новую современную школу», — отметил генеральный директор СК «Семья» Руслан Воруков. В учебном заведении, как и на территории всего жилого комплекса, будет работать профессиональная охрана, по всему периметру и в каждом кабинете установили видеонаблюдение.

Готовность нового объекта оценил глава города Евгений Наумов:

«Застройщик создал все условия для школьников и педагогов. Дети будут учиться, заниматься спортом и творчеством в комфортных условиях. Все материалы качественные, техника, оснащение — на высшем уровне. Раньше такое видели только по телевизору. Уже хочется поскорее услышать в этих стенах смех детей. Видим итог комплексного развития этой территории, где ещё возводятся новые жилые дома, а уже работает большой детский сад и готова школа».

© Фото Александра Шестакова, предоставлено пресс-службой СК «Семья»

© Фото Александра Шестакова, предоставлено пресс-службой СК «Семья»

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