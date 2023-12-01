Куда ехать за снегом на юге РФ? В Лагонаки и Сочи открыли сезон

Адыгея, Краснодарский край

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  • Роза Хутор © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Роза Хутор © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На горнолыжных курортах Краснодарского края и Адыгеи открыли трассы для катания

1 декабря телеграм-канал горного кластера «Красная Поляна» рассказал об открытии сезона. Также в первый день зимы стартовали тестовые катания на курорте «Газпром Поляна» по трассе № 12 на Альпике.  

Горнолыжный курорт «Роза Хутор» планирует принять первых туристов 8 декабря. Им предложат протестировать трассы Северного склона с отметки 2320 до 1600. 

«Погодные условия и слаженная работа служб курорта позволили сформировать устойчивый снежный покров для открытия трасс раньше запланированного времени», — отметили в пресс-службе «Роза Хутор».

По данным из соцсетей, курорт Лагонаки открыл сезон катания еще 28 ноября. Первый наплыв туристов ожидается в выходные, 2 и 3 декабря.

Как писали ранее Юга.ру, в люксовых отелях Сочи почти не осталось мест на Новый год 2024.

Газпром Горнолыжный спорт Красная Поляна Курорты и туризм отдых Роза Хутор Сочи

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