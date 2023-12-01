Куда ехать за снегом на юге РФ? В Лагонаки и Сочи открыли сезон
На горнолыжных курортах Краснодарского края и Адыгеи открыли трассы для катания
1 декабря телеграм-канал горного кластера «Красная Поляна» рассказал об открытии сезона. Также в первый день зимы стартовали тестовые катания на курорте «Газпром Поляна» по трассе № 12 на Альпике.
Горнолыжный курорт «Роза Хутор» планирует принять первых туристов 8 декабря. Им предложат протестировать трассы Северного склона с отметки 2320 до 1600.
«Погодные условия и слаженная работа служб курорта позволили сформировать устойчивый снежный покров для открытия трасс раньше запланированного времени», — отметили в пресс-службе «Роза Хутор».
По данным из соцсетей, курорт Лагонаки открыл сезон катания еще 28 ноября. Первый наплыв туристов ожидается в выходные, 2 и 3 декабря.
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