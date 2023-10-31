Мэрия Краснодара рассказала, сколько денег уйдет на новогодние ёлки в 2023 году

В 2023 году на новогоднее оформление Краснодара потратят 3,7 млн рублей, сообщил «Коммерсант-Кубань». Эта сумма включает в себя сборку и демонтаж елок, подвес игрушек и гирлянд.

Всего в городе установят девять искусственных елей. Новые игрушки для них покупать не будут. Их начнут устанавливать в конце ноября.