Мэрия Краснодара рассказала, сколько денег уйдет на новогодние ёлки в 2023 году
Власти Краснодара потратят на елки и новогодние украшения 3,7 млн рублей
В 2023 году на новогоднее оформление Краснодара потратят 3,7 млн рублей, сообщил «Коммерсант-Кубань». Эта сумма включает в себя сборку и демонтаж елок, подвес игрушек и гирлянд.
Всего в городе установят девять искусственных елей. Новые игрушки для них покупать не будут. Их начнут устанавливать в конце ноября.
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Ранее Юга.ру писали, что мэрия Краснодара представила рекомендации по новогоднему оформлению города. Власти советуют украсить фасады световыми эффектами, украсить витрины и входные группы.
Департамент архитектуры рекомендует использовать желтые и белые светодиодные гирлянды, не сочетать больше трех цветов и не украшать здание хаотично.