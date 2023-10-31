Мэрия Краснодара рассказала, сколько денег уйдет на новогодние ёлки в 2023 году

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Alexander S, unslpash.com
    © Фото Alexander S, unslpash.com

Власти Краснодара потратят на елки и новогодние украшения 3,7 млн рублей

В 2023 году на новогоднее оформление Краснодара потратят 3,7 млн рублей, сообщил «Коммерсант-Кубань». Эта сумма включает в себя сборку и демонтаж елок, подвес игрушек и гирлянд.

Всего в городе установят девять искусственных елей. Новые игрушки для них покупать не будут. Их начнут устанавливать в конце ноября.

Читайте также:

Ранее Юга.ру писали, что мэрия Краснодара представила рекомендации по новогоднему оформлению города. Власти советуют украсить фасады световыми эффектами, украсить витрины и входные группы.

Департамент архитектуры рекомендует использовать желтые и белые светодиодные гирлянды, не сочетать больше трех цветов и не украшать здание хаотично.

Краснодар Новый год Праздники

Новости

В Краснодарском крае на треть увеличился урожай риса
В центре Сочи нашли опасную ядовитую змею гюрзу
Мэрия Краснодара рассказала, сколько денег уйдет на новогодние ёлки в 2023 году
В Краснодарском крае начались раскопки на месте строительства развязки под Новороссийском
На юге РФ третий день сбоит Telegram. Что случилось?
Туристы не стали аннулировать путевки в Дагестан из-за беспорядков в Махачкале

Лента новостей

В Краснодаре пройдет фестиваль детской книги
Сегодня, 07:41
В Краснодаре пройдет фестиваль детской книги
Как обнять и покормить альпак в горах Сочи
Вчера, 15:55 Реклама
Как обнять и покормить альпак в горах Сочи
Подробная инструкция
Как росли цены с 2016 по 2023 год
25 октября, 14:26
Как росли цены с 2016 по 2023 год
Сравнили чеки из «Магнита»

Реклама на сайте