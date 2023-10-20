Проект освещения Японского сада в Краснодаре победил в евразийской премии 2023 года
Ландшафтное и архитектурное освещение краснодарского Японского сада победило в премии «Проект года»
Редактор консалтинговой компании «Лайтинг Бизнес Консалтинг» рассказал Юга.ру о ежегодной евразийской премии «Золотой Фотон». В ней участвуют производители продукции, поставщики решений и услуг для умного города.
Лимоны, «Парк облаков» и очередь в Японский сад:
Проект «Ландшафтное и архитектурное освещение Японского сада в парке Краснодар» стал победителем премии в 2023 году.
Краснодарская студия Story light продумала и реализовала вечернее освещение Японского сада, спроектировала подсветку всех архитектурных строений и ландшафтных зон, а также подобрала оборудование и установила его. Работы начались в сентябре 2022 года, а закончились — в мае 2023 года.
Требования к проекту:
- максимально скрыть источники света;
- сделать умеренную яркость освещения;
- выделить светом архитектурные и декоративные элементы;
- использовать художественные приемы и смыслы;
- реорганизовать установленное освещение.
«Перед нами стояло несколько ключевых задач. Во-первых, это должен оставаться Японский сад в его классическом понимании. Во-вторых, нам хотелось добавить долю своего воображения и творчества. В-третьих, была необходимость адаптировать световые решения в долгожданной достопримечательности города под «местного жителя», с другим менталитетом и культурными кодом», — рассказали разработчики.
Основной идеей при разработке освещения парка стала мысль Ричарда Келли о трех видах света: чтобы видеть, чтобы увидеть, чтобы смотреть. Специалисты создавали проект на основе «света, чтобы «смотреть» и восточной философии.
Также дизайнеры установили приборы так, чтобы избежать попадания света в глаза посетителям Японского сада.
Специалисты уделили особое внимание и камням. Они подобрали свет методом натуралистической примерки, окрашивая корпуса оборудования в приближенный к ним цвет.
Как писали ранее Юга.ру, участок улицы Посадского у парка «Краснодар» станет пешеходным и соеденит его очереди. Дорогу-дублер там открыли в конце августа.