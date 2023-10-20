Проект освещения Японского сада в Краснодаре победил в евразийской премии 2023 года

Ландшафтное и архитектурное освещение краснодарского Японского сада победило в премии «Проект года»

Редактор консалтинговой компании «Лайтинг Бизнес Консалтинг» рассказал Юга.ру о ежегодной евразийской премии «Золотой Фотон». В ней участвуют производители продукции, поставщики решений и услуг для умного города.

Лимоны, «Парк облаков» и очередь в Японский сад: Показываем обстановку в парке «Краснодар»

Проект «Ландшафтное и архитектурное освещение Японского сада в парке Краснодар» стал победителем премии в 2023 году.



Краснодарская студия Story light продумала и реализовала вечернее освещение Японского сада, спроектировала подсветку всех архитектурных строений и ландшафтных зон, а также подобрала оборудование и установила его. Работы начались в сентябре 2022 года, а закончились — в мае 2023 года.

Требования к проекту: максимально скрыть источники света;

сделать умеренную яркость освещения;

выделить светом архитектурные и декоративные элементы;

использовать художественные приемы и смыслы;

реорганизовать установленное освещение. «Перед нами стояло несколько ключевых задач. Во-первых, это должен оставаться Японский сад в его классическом понимании. Во-вторых, нам хотелось добавить долю своего воображения и творчества. В-третьих, была необходимость адаптировать световые решения в долгожданной достопримечательности города под «местного жителя», с другим менталитетом и культурными кодом», — рассказали разработчики.

Основной идеей при разработке освещения парка стала мысль Ричарда Келли о трех видах света: чтобы видеть, чтобы увидеть, чтобы смотреть. Специалисты создавали проект на основе «света, чтобы «смотреть» и восточной философии.

Также дизайнеры установили приборы так, чтобы избежать попадания света в глаза посетителям Японского сада.

Специалисты уделили особое внимание и камням. Они подобрали свет методом натуралистической примерки, окрашивая корпуса оборудования в приближенный к ним цвет.