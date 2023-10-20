Проект освещения Японского сада в Краснодаре победил в евразийской премии 2023 года

Краснодарский край

Распечатать

  • Японский сад © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Японский сад © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Ландшафтное и архитектурное освещение краснодарского Японского сада победило в премии «Проект года»

Редактор консалтинговой компании «Лайтинг Бизнес Консалтинг» рассказал Юга.ру о ежегодной евразийской премии «Золотой Фотон». В ней участвуют производители продукции, поставщики решений и услуг для умного города.

Лимоны, «Парк облаков» и очередь в Японский сад:

Проект «Ландшафтное и архитектурное освещение Японского сада в парке Краснодар» стал победителем премии в 2023 году. 

Краснодарская студия Story light продумала и реализовала вечернее освещение Японского сада, спроектировала подсветку всех архитектурных строений и ландшафтных зон, а также подобрала оборудование и установила его. Работы начались в сентябре 2022 года, а закончились — в мае 2023 года.

Требования к проекту:

  • максимально скрыть источники света;
  • сделать умеренную яркость освещения;
  • выделить светом архитектурные и декоративные элементы;
  • использовать художественные приемы и смыслы;
  • реорганизовать установленное освещение.

«Перед нами стояло несколько ключевых задач. Во-первых, это должен оставаться Японский сад в его классическом понимании. Во-вторых, нам хотелось добавить долю своего воображения и творчества. В-третьих, была необходимость адаптировать световые решения в долгожданной достопримечательности города под «местного жителя», с другим менталитетом и культурными кодом», — рассказали разработчики.

Основной идеей при разработке освещения парка стала мысль Ричарда Келли о трех видах света: чтобы видеть, чтобы увидеть, чтобы смотреть. Специалисты создавали проект на основе «света, чтобы «смотреть» и восточной философии.

Также дизайнеры установили приборы так, чтобы избежать попадания света в глаза посетителям Японского сада. 

Специалисты уделили особое внимание и камням. Они подобрали свет методом натуралистической примерки, окрашивая корпуса оборудования в приближенный к ним цвет. 

Как писали ранее Юга.ру, участок улицы Посадского у парка «Краснодар» станет пешеходным и соеденит его очереди. Дорогу-дублер там открыли в конце августа.

Благоустройство Дизайн Краснодар парк «Краснодар» Парки Сергей Галицкий Японский сад

Новости

Вратарь «Краснодара» Сафонов вошел в тройку самых дорогих футболистов РФ
Проект освещения Японского сада в Краснодаре победил в евразийской премии 2023 года
Управление торговли рекомендовало краснодарским предпринимателям отказаться от празднования Хэллоуина
Финалисты архитектурного конкурса показали проекты курорта «Новая Анапа»
Фейк и кейс. Аналитики назвали самые популярные англицизмы в СМИ и соцсетях Краснодара
В Краснодаре пассажирский автобус въехал в трамвай. Пять человек пострадали

Лента новостей

Без хищников и мастер-классов
Вчера, 14:35
Без хищников и мастер-классов
Как живет и окупается краснодарская растенишная «Ботанка»
Крокодилы-убийцы, маньяк в провинции, тюрьма для мертвецов
Вчера, 15:07
Крокодилы-убийцы, маньяк в провинции, тюрьма для мертвецов
Рассказываем, что посмотреть в кино с 19 октября
Куда сходить с детьми на Новый год 2024
16 октября, 12:55
Куда сходить с детьми на Новый год 2024
Обзор театральных новогодних ёлок в Краснодаре

Реклама на сайте