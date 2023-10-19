В Краснодарском крае в 2023 году на строительство школ и больниц по нацпроектам выделили 80 млрд рублей

На Кубани до конца года должны достроить 64 социальных объекта по нацпроектам

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал, что на реализацию нацпроектов в 2023 году выделили рекордные 80 млрд рублей. На эти деньги построят соцобъекты.

До конца года в Краснодарском крае планируют построить 64 больницы, школы, фельдшерско-акушерских пункта и благоустроить территории. Большая часть объектов уже реализована, отметил Кондратьев.