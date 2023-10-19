В Краснодарском крае в 2023 году на строительство школ и больниц по нацпроектам выделили 80 млрд рублей

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок. ЮГА.ру
    © Елена Синеок. ЮГА.ру

На Кубани до конца года должны достроить 64 социальных объекта по нацпроектам

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал, что на реализацию нацпроектов в 2023 году выделили рекордные 80 млрд рублей. На эти деньги построят соцобъекты.

До конца года в Краснодарском крае планируют построить 64 больницы, школы, фельдшерско-акушерских пункта и благоустроить территории. Большая часть объектов уже реализована, отметил Кондратьев.

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Строительство всех обещанных объектов постараются закончить до конца года. В том числе — школы на 400 мест в старице Староминской, на 250 мест в поселке Глубокий и корпус школы №4 на 425 мест в Горячем Ключе. Также в списке водозаборы в Каневском и Крыловском районах.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре до конца 2023 года планируют достроить шесть школ. Всего в городе планируют сдать в эксплуатацию 39 соцобъектов. 

Благоустройство Детские сады Строительство Школа

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