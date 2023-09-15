В краснодарском ЖК «Все Свои VIP» появится школа на 1100 мест

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Краснодарский край

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  • © Фото Фёдора Обмайкина, предоставлено пресс-службой «СК Семья»
    © Фото Фёдора Обмайкина, предоставлено пресс-службой «СК Семья»

В Краснодаре завершается строительство школы на 1100 мест в ЖК «Все Свои VIP» от застройщика СК «Семья»

Новую школу введут в эксплуатацию уже в 2023 году. Ее строительство оценили председатель ЗСК Юрий Бурлачко и глава Краснодара Евгений Наумов. Гимназия возводится по нацпроекту «Образование».

Релакс-район с парками и библиотекой:

«Сейчас в Краснодаре одновременно строится 14 школ. Радует, что несмотря на высокую динамику строительства, стройка осуществляется не за счет ухудшения условий, в которых ребята будут учиться. Например, эта школа на 1100 мест, в ней два больших спортивных зала, тренажерный зал и актовый зал на 600 человек. Не в каждом районном доме культуры есть зал на 600 человек», — отметил Юрий Бурлачко.

В учреждении будут:

  • кабинеты для профильных предметов;
  • мастерские;
  • танцевальная и театральная и изо студии,;
  • кабинет информатики,
  • библиотека с медиатекой; школьный музей;
  • студия эстетики;
  • спортивные площадки с безопасным резиновым покрытием;
  • столовая на 450 мест;
  • буфет на 60 мест,;
  • большой и малый спортивные залы;
  • тренажерный зал;
  • два актовых зала.

«Подрядчик уже выходит на финишную прямую. Это образовательное учреждение планируем сдать до конца года. Уверен, в итоге получится комфортная и современная школа с большими кабинетами, мастерскими, тренажерными и актовыми залами», — поделился Евгений Наумов.

  • © Фото Фёдора Обмайкина, предоставлено пресс-службой «СК Семья»
    © Фото Фёдора Обмайкина, предоставлено пресс-службой «СК Семья»
  • © Фото Фёдора Обмайкина, предоставлено пресс-службой «СК Семья»
    © Фото Фёдора Обмайкина, предоставлено пресс-службой «СК Семья»
  • © Фото Фёдора Обмайкина, предоставлено пресс-службой «СК Семья»
    © Фото Фёдора Обмайкина, предоставлено пресс-службой «СК Семья»
  • © Фото Фёдора Обмайкина, предоставлено пресс-службой «СК Семья»
    © Фото Фёдора Обмайкина, предоставлено пресс-службой «СК Семья»

В гимназии уже ведут работы по благоустройству двора. Также закупают оборудование и мебель для внутреннего оснащения. Первый звонок прозвенит в школе 1 сентября 2024 года. К этому времени завершится строительство ЖК «Все Свои VIP».

«Для нас важно, чтобы к моменту ввода новых домов в эксплуатацию соцобъекты уже начали работать. В ЖК «Все Свои VIP» будет не просто школа, а филиал престижной 23-ей гимназии, с упором на инженерно-математическое направление», — рассказала коммерческий директор СК «Семья» Юлия Сидорова.

 Как писали ранее Юга.ру, краснодарский детский сад в жилом комплексе на улице Колхозной назвали лучшим в крае.

Благоустройство СК «Семья» Строительство Школа

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