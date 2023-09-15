В краснодарском ЖК «Все Свои VIP» появится школа на 1100 мест
В Краснодаре завершается строительство школы на 1100 мест в ЖК «Все Свои VIP» от застройщика СК «Семья»
Новую школу введут в эксплуатацию уже в 2023 году. Ее строительство оценили председатель ЗСК Юрий Бурлачко и глава Краснодара Евгений Наумов. Гимназия возводится по нацпроекту «Образование».
Релакс-район с парками и библиотекой:
«Сейчас в Краснодаре одновременно строится 14 школ. Радует, что несмотря на высокую динамику строительства, стройка осуществляется не за счет ухудшения условий, в которых ребята будут учиться. Например, эта школа на 1100 мест, в ней два больших спортивных зала, тренажерный зал и актовый зал на 600 человек. Не в каждом районном доме культуры есть зал на 600 человек», — отметил Юрий Бурлачко.
В учреждении будут:
- кабинеты для профильных предметов;
- мастерские;
- танцевальная и театральная и изо студии,;
- кабинет информатики,
- библиотека с медиатекой; школьный музей;
- студия эстетики;
- спортивные площадки с безопасным резиновым покрытием;
- столовая на 450 мест;
- буфет на 60 мест,;
- большой и малый спортивные залы;
- тренажерный зал;
- два актовых зала.
«Подрядчик уже выходит на финишную прямую. Это образовательное учреждение планируем сдать до конца года. Уверен, в итоге получится комфортная и современная школа с большими кабинетами, мастерскими, тренажерными и актовыми залами», — поделился Евгений Наумов.
В гимназии уже ведут работы по благоустройству двора. Также закупают оборудование и мебель для внутреннего оснащения. Первый звонок прозвенит в школе 1 сентября 2024 года. К этому времени завершится строительство ЖК «Все Свои VIP».
«Для нас важно, чтобы к моменту ввода новых домов в эксплуатацию соцобъекты уже начали работать. В ЖК «Все Свои VIP» будет не просто школа, а филиал престижной 23-ей гимназии, с упором на инженерно-математическое направление», — рассказала коммерческий директор СК «Семья» Юлия Сидорова.
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