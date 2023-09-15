В краснодарском ЖК «Все Свои VIP» появится школа на 1100 мест

В Краснодаре завершается строительство школы на 1100 мест в ЖК «Все Свои VIP» от застройщика СК «Семья»

Новую школу введут в эксплуатацию уже в 2023 году. Ее строительство оценили председатель ЗСК Юрий Бурлачко и глава Краснодара Евгений Наумов. Гимназия возводится по нацпроекту «Образование».

«Сейчас в Краснодаре одновременно строится 14 школ. Радует, что несмотря на высокую динамику строительства, стройка осуществляется не за счет ухудшения условий, в которых ребята будут учиться. Например, эта школа на 1100 мест, в ней два больших спортивных зала, тренажерный зал и актовый зал на 600 человек. Не в каждом районном доме культуры есть зал на 600 человек», — отметил Юрий Бурлачко.



В учреждении будут:

кабинеты для профильных предметов;

мастерские;

танцевальная и театральная и изо студии,;

кабинет информатики,

библиотека с медиатекой; школьный музей;

студия эстетики;

спортивные площадки с безопасным резиновым покрытием;

столовая на 450 мест;

буфет на 60 мест,;

большой и малый спортивные залы;

тренажерный зал;

два актовых зала.

«Подрядчик уже выходит на финишную прямую. Это образовательное учреждение планируем сдать до конца года. Уверен, в итоге получится комфортная и современная школа с большими кабинетами, мастерскими, тренажерными и актовыми залами», — поделился Евгений Наумов.