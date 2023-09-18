В Краснодаре покажут водное шоу «Пираты подземного моря»

Краснодарский край

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  • Водное шоу «Пираты подземного моря» © Скриншот видео с YouTube-канала «Билетный оператор Afisha_Dilyaver»
    Водное шоу «Пираты подземного моря» © Скриншот видео с YouTube-канала «Билетный оператор Afisha_Dilyaver»

Во Дворце водных видов спорта Краснодара с 28 октября по 6 ноября состоятся показы водного шоу «Пираты подземного моря»

Зрителей ждут номера в воде, воздухе и на сцене. Сюжетная линия — это погони, схватки, танцы, клоунада и выступления артистов мирового уровня.

Постановка объединяет в себе все возможные жанры: цирковое представление, водное шоу, мюзикл, каскадерские трюки, акробатические номера, шоу-балет, синхронное плавание и прыжки в воду. По словам организаторов, номер «Танцующие флайборды» уникален тем, что вошел в книгу рекордов Гиннесса, так как исполняется в закрытой чаше бассейна.

Стоимость билетов 1500-3500 рублей, купить можно по ссылке. Дворец водных видов спорта находится по адресу улица Пригородная, 24.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале 19 сентября откроется персональная экспозиция Александра Герасименко «Акварельные истории».

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