В Краснодаре покажут водное шоу «Пираты подземного моря»

Во Дворце водных видов спорта Краснодара с 28 октября по 6 ноября состоятся показы водного шоу «Пираты подземного моря»

Зрителей ждут номера в воде, воздухе и на сцене. Сюжетная линия — это погони, схватки, танцы, клоунада и выступления артистов мирового уровня.

Постановка объединяет в себе все возможные жанры: цирковое представление, водное шоу, мюзикл, каскадерские трюки, акробатические номера, шоу-балет, синхронное плавание и прыжки в воду. По словам организаторов, номер «Танцующие флайборды» уникален тем, что вошел в книгу рекордов Гиннесса, так как исполняется в закрытой чаше бассейна.

Стоимость билетов 1500-3500 рублей, купить можно по ссылке. Дворец водных видов спорта находится по адресу улица Пригородная, 24.