В Краснодаре симфонический оркестр исполнит хиты «Короля и Шута»

В Краснодарской филармонии имени Пономаренко состоятся концерты струнного оркестра с хором в память о ключевой фигуре российской панк-культуры — группе «Король и Шут»

Зрителей ждут оригинальные аранжировки песен «Кукла колдуна», «Ели мясо мужики», «Дурак и молния», «Лесник», «Проклятый старый дом», «Танец злобного гения», «Прыгну со скалы», «Мертвый анархист» и других хитов. В исполнении фортепиано, ударных и струнных легендарные композиции обретают новое звучание, погружая в атмосферу знаменитых сказочных фэнтези-сюжетов.

Cinema and Game Music Orchestra — это симфонический оркестр для реализации специальных проектов в области кино и игровой музыки. Основан в 2014 году и с тех пор регулярно гастролирует по стране.

Концерты состоятся 12 октября и 14 декабря в 19:00. Билеты в продаже, их стоимость 2000-5000 рублей.