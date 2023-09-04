Под Краснодаром построят новую развязку за 11 млрд рублей
В Краснодарском крае построят авторазвязку на 19-м километре трассы А-146 Краснодар – Верхнебаканский
ФКУ Упрдор «Черноморье» сообщило о заключении двух госконтрактов на реконструкцию участков трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский со строительством авторазвязки на 19-м километре, в районе Южного обхода Краснодара. Работы планируют начать в этом году.
Стоимость развязки превышает 11 млрд рублей. С подрядчиком заключили два контракта — на 5,3 млрд и 6,1 млрд рублей.
Сейчас на данном участке часто происходят ДТП. Ситуацию усложняют железнодорожные пути над дорогой.
Проект новой развязки включает строительство пяти сооружений и эстакаду около 800 метров через ж/д пути. Участок можно будет пересекать без снижения скорости.
Также на трассе установят очистные сооружения и шумозащитные экраны. Разрешенная скорость движения на основных направлениях развязки увеличится до 120 км/ч, на съездах — до 80 км/ч. На основных направлениях будет шесть полос, на важных съездах — две.
«Работы предстоят масштабные, но мы будем планировать их так, чтобы минимизировать неудобства, связанные с ограничениями движения на участке трассы. Важно, что итогом работ станет новое качество перевозок, комфорт движения, скорость потока, значительно сократится время в пути до Черноморских портов и здравниц», — рассказал начальник ФКУ «Черноморье» Виктор Вовк.
Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае отремонтировали и реконструировали три моста.