Под Краснодаром построят новую развязку за 11 млрд рублей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото предоставлено пресс-службой Упрдор «Черноморье»
    © Фото предоставлено пресс-службой Упрдор «Черноморье»

В Краснодарском крае построят авторазвязку на 19-м километре трассы А-146 Краснодар – Верхнебаканский

ФКУ Упрдор «Черноморье» сообщило о заключении двух госконтрактов на реконструкцию участков трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский со строительством авторазвязки на 19-м километре, в районе Южного обхода Краснодара. Работы планируют начать в этом году.

Схема развязки

Схема развязки

Стоимость развязки превышает 11 млрд рублей. С подрядчиком заключили два контракта — на 5,3 млрд и 6,1 млрд рублей.

Сейчас на данном участке часто происходят ДТП. Ситуацию усложняют железнодорожные пути над дорогой. 

Проект новой развязки включает строительство пяти сооружений и эстакаду около 800 метров через ж/д пути. Участок можно будет пересекать без снижения скорости.

Также на трассе установят очистные сооружения и шумозащитные экраны. Разрешенная скорость движения на основных направлениях развязки увеличится до 120 км/ч, на съездах — до 80 км/ч. На основных направлениях будет шесть полос, на важных съездах — две. 

  • © Фото предоставлено пресс-службой Упрдор «Черноморье»
    © Фото предоставлено пресс-службой Упрдор «Черноморье»
  • © Фото предоставлено пресс-службой Упрдор «Черноморье»
    © Фото предоставлено пресс-службой Упрдор «Черноморье»
  • © Фото предоставлено пресс-службой Упрдор «Черноморье»
    © Фото предоставлено пресс-службой Упрдор «Черноморье»
  • © Фото предоставлено пресс-службой Упрдор «Черноморье»
    © Фото предоставлено пресс-службой Упрдор «Черноморье»
  • Схема развязки © Фото предоставлено пресс-службой Упрдор «Черноморье»
    Схема развязки © Фото предоставлено пресс-службой Упрдор «Черноморье»

«Работы предстоят масштабные, но мы будем планировать их так, чтобы минимизировать неудобства, связанные с ограничениями движения на участке трассы. Важно, что итогом работ станет новое качество перевозок, комфорт движения, скорость потока, значительно сократится время в пути до Черноморских портов и здравниц», — рассказал начальник ФКУ «Черноморье» Виктор Вовк. 

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае отремонтировали и реконструировали три моста.

Автомобили Благоустройство Дороги Краснодар Ремонт дорог Строительство

Новости

В Краснодаре повысили стоимость проезда. Узнали, появятся ли проездные для тех, у кого нет льгот
Под Краснодаром построят новую развязку за 11 млрд рублей
В Краснодаре временно изменят несколько трамвайных маршрутов из-за ремонта
Краснодарский телеканал начал вести прямые эфиры из открытой студии в центре города
Реджеп Эрдоган прилетел в Сочи на встречу с Путиным
В аэропорту Сочи рейсы задерживаются из-за непогоды

Лента новостей

Реклама на сайте