Под Краснодаром построят новую развязку за 11 млрд рублей

ФКУ Упрдор «Черноморье» сообщило о заключении двух госконтрактов на реконструкцию участков трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский со строительством авторазвязки на 19-м километре, в районе Южного обхода Краснодара. Работы планируют начать в этом году.

Стоимость развязки превышает 11 млрд рублей. С подрядчиком заключили два контракта — на 5,3 млрд и 6,1 млрд рублей.



Сейчас на данном участке часто происходят ДТП. Ситуацию усложняют железнодорожные пути над дорогой.

Проект новой развязки включает строительство пяти сооружений и эстакаду около 800 метров через ж/д пути. Участок можно будет пересекать без снижения скорости.



Также на трассе установят очистные сооружения и шумозащитные экраны. Разрешенная скорость движения на основных направлениях развязки увеличится до 120 км/ч, на съездах — до 80 км/ч. На основных направлениях будет шесть полос, на важных съездах — две.