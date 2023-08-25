В России представили новый интерьер вагонов поездов

Вся Россия

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  • «Ласточка» в Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    «Ласточка» в Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

До конца 2023 года РЖД получит 21 вагон СВ с обновленным интерьером

Федеральная пассажирская компания представила обновленный интерьер вагона СВ. Ширину спальных полок увеличили до 90 сантиметров, установили откидные сидения, столик с раковиной и глубокий шкаф для одежды.

Также появилось «объединенное купе». Там будут сейфы и мультимедийные системы с возможностью выбора контента. Еще в вагонах планируют установить душевые кабины.

До конца года РЖД планирует получит 21 обновленный вагон СВ. Они будут курсировать в составе фирменных поездов между Москвой и регионами, а также Санкт-Петербургом и Хабаровском.

«Не исключено, что обновленные вагоны СВ в будущем могут быть также включены в составы туристических поездов», — добавили в компании. 

А в 2026 году на линию запустят вагоны с местами капсульного типа. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора ФПК Владимира Пястолова.  

Капсулы будут размещены в вагоне продольно. Планируется, что количество мест в таком вагоне будет больше, чем в плацкартном. Сейчас специалисты дорабатывают макет с точки зрения удобства посадки пассажиров. 

Ранее Юга.ру писали, что из-за нехватки мест РЖД запустили на юг России старые вагоны поездов. Билеты в таких вагонах дешевле на треть. 

Поезда РЖД

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В России представили новый интерьер вагонов поездов
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