В Адыгее каждый первоклассник получит портфель и канцтовары

Адыгея

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  • © Фото Николая Ильина, Юга.ру
    © Фото Николая Ильина, Юга.ру

В Адыгее тысячам первоклассников 2023 года подарят портфели и канцтовары

Пресс-служба главы Адыгеи Мурата Кумпилова рассказала Юга.ру, что все первоклассники республики получат подарочные наборы. Их вручат в школах 1 сентября.

Тетради подорожали, цена школьной формы почти не изменилась:

В наборы входят:

  • цветной и белый картон;
  • рюкзак;
  • цветная бумага;
  • альбом для рисования;
  • краски;
  • кисти;
  • синяя ручка;
  • карандаш;
  • ластик;
  • точилка;
  • набор пластилина;
  • цветные ручки;
  • цветные карандаши;
  • учебное пособие для первоклассника «Моя родная Адыгея»;
  • светоотражающий жилет.

По данным пресс-службы, ранцы закупили синего и красного цветов. В Адыгее в 2023 школы примут около 7 тыс. первоклассников. Набор должен получить каждый. Акцию «Подарок первокласснику» проводят в Адыгее с 2017 года.

Как сообщали ранее Юга.ру, в одной из школ Краснодара будет 31 первый класс.

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