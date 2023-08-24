В Адыгее каждый первоклассник получит портфель и канцтовары

В Адыгее тысячам первоклассников 2023 года подарят портфели и канцтовары

Пресс-служба главы Адыгеи Мурата Кумпилова рассказала Юга.ру, что все первоклассники республики получат подарочные наборы. Их вручат в школах 1 сентября.

В наборы входят:

цветной и белый картон;

рюкзак;

цветная бумага;

альбом для рисования;

краски;

кисти;

синяя ручка;

карандаш;

ластик;

точилка;

набор пластилина;

цветные ручки;

цветные карандаши;

учебное пособие для первоклассника «Моя родная Адыгея»;

светоотражающий жилет.

По данным пресс-службы, ранцы закупили синего и красного цветов. В Адыгее в 2023 школы примут около 7 тыс. первоклассников. Набор должен получить каждый. Акцию «Подарок первокласснику» проводят в Адыгее с 2017 года.

Как сообщали ранее Юга.ру, в одной из школ Краснодара будет 31 первый класс.