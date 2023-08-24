В Адыгее каждый первоклассник получит портфель и канцтовары
В Адыгее тысячам первоклассников 2023 года подарят портфели и канцтовары
Пресс-служба главы Адыгеи Мурата Кумпилова рассказала Юга.ру, что все первоклассники республики получат подарочные наборы. Их вручат в школах 1 сентября.
Тетради подорожали, цена школьной формы почти не изменилась:
В наборы входят:
- цветной и белый картон;
- рюкзак;
- цветная бумага;
- альбом для рисования;
- краски;
- кисти;
- синяя ручка;
- карандаш;
- ластик;
- точилка;
- набор пластилина;
- цветные ручки;
- цветные карандаши;
- учебное пособие для первоклассника «Моя родная Адыгея»;
- светоотражающий жилет.
По данным пресс-службы, ранцы закупили синего и красного цветов. В Адыгее в 2023 школы примут около 7 тыс. первоклассников. Набор должен получить каждый. Акцию «Подарок первокласснику» проводят в Адыгее с 2017 года.
Как сообщали ранее Юга.ру, в одной из школ Краснодара будет 31 первый класс.
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