Краснодарский детский сад в жилом комплексе на улице Колхозной назвали лучшим в крае
Детский сад №69 на 160 мест в переулке Элеваторном победил в конкурсе департамента строительства Краснодарского края на лучший объект социальной инфраструктуры
Детсад №69, победивший в конкурсе на лучший соцобъект, находится в ЖК «Все Свои VIP», строящемся на улице Колхозной. Первых воспитанников (от 2 до 7 лет) учреждение встретило этой весной. Отличительные особенности детского сада — усиленная система безопасности, собственный пищевой блок и яркая архитектура.
Застройщик детсада — компания «Семья» (5-е место по объему текущего строительства в регионе) — получила награды администрации Краснодарского края за лучшие проекты 2022 года. Кроме детсада, департамент строительства отметил еще один проект девелопера: ЖК «Светлоград» (по улице Красных Партизан) занял 3 место в конкурсе на лучший реализованный проект жилой застройки в категории «стандартное жилье».
Конкурс проходит ежегодно под эгидой департамента строительства администрации Краснодарского края для оценки работы отрасли и поощрения наиболее эффективных предприятий. Во внимание принимают такие критерии, как скорость строительства, соблюдение сроков сдачи, соответствие нормам и правилам, использование новых технологий в инженерном оборудовании и благоустройстве.
Награды победителям вручил заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Александрович Власов.
«У нас сложилась хорошая традиция награждать лучшие реализованные проекты строительства. Хотелось бы поздравить с профессиональным праздником и поблагодарить за работу. В Краснодарском крае лучшие строители — наш регион отмечают и федеральные органы власти, и президент — в том числе по развитию и реализации инвестиционных проектов в санаторно-курортной сфере. Спасибо большое за вашу работу», — сказал Сергей Власов.
Релакс-район с парками и библиотекой:
«Для нашей компании эти награды — большая честь и стимул одновременно. Мы строим школы и детские сады в каждом своем проекте и по опыту знаем, что соцобъекты — не только часть среды девелоперского проекта, но и улучшение качества жизни для всего района. Каждый родитель хочет, чтобы в шаговой доступности его ребенок посещал современные детские сады и школы со стадионами, с оснащенными кабинетами, актовыми, спортивными залами, с удобными уборными, игровыми, столовой. В текущих и будущих проектах «Семья» построит еще 6 школ и 14 детских садов. Звание лучшего проекта — это высокая планка, мы будем ее придерживаться и в дальнейшем», — подчеркнула коммерческий директор СК «Семья» Юлия Сидорова.