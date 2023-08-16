В Анапе сразу два пожара. Один тушат уже дольше часа
Днем 16 августа в двух населенных пунктах под Анапой произошли крупные пожары
Пожары произошли в поселке Верхнее Джемете и хуторе Воскресенском. Об этом стало известно из соцсетей. Пользователи поделились фото и видео огня.
В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что в хуторе Воскресенском горят склады на улице Привокзальной. В 13:20 площадь пожара составляла 250 кв. метров. На месте работают пожарные.
Обновление в 14:58: в 14:35 подар локализовани на площадь 1400 кв. метров. На тушение выехал пожарный поезд из Крымска.
Что горит в Верхнем Джемете, пока неизвестно. По словам очевидцев, пожар произошел в районе аквапарка.
Официального комментария о случившемся там пока нет.
Новость дополняется.
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