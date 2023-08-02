В Краснодарском крае число абортов снизилось на 14%. При этом в 2022 году в России рекордно выросли продажи препаратов для прерывания беременности

За первое полугодие 2023 года зарегистрировано 1542 прерываний беременности, за аналогичный период 2022 года — 1802. Об этом «Ъ-Кубань» узнали в региональном министерстве здравоохранения.

Что касается всей России, то количество абортов в стране уменьшилось в прошлом году на 3,9% (с 411 тыс. до 395 тыс.). Согласно статистике, с начала 1990-х число прерываний беременности ежегодно снижается в среднем на 6%. В показатели включены данные как государственных, так и частных клиник.

Одновременно с этим за весь 2022 год в России на 50–60% увеличился спрос на препараты для прерывания беременности и экстренной контрацепции. В 2023-м спрос на средства для медикаментозного аборта вновь стал падать, а вот на экстренные контрацептивы продолжает расти — на 26% за первые пять месяцев.

В конце июля стало известно, что Минздрав предложил внести препараты мизопростол и мифепристон, используемые для прерывания беременности, в перечень лекарств, подлежащих учету. В пояснительной записке говорится, что их прием без посещения больницы увеличивает риск осложнений на организм пациентки и может привести к ее смерти. Кроме того, Минздрав готов обсудить возможный запрет на проведение абортов в частных клиниках.

Однако по данным аналитической компании RNC PHARMA, менее 7% российских врачей поддерживают подобные инициативы, называя предложенные меры «профанацией». Большинство респондентов считают, что борьба с абортами возможна только за счёт роста благосостояния населения и повышения объёма социальных гарантий.

Как писали Юга.ру, с 2023 года всех новорождённых в России обследуют более чем на 40 редких заболеваний. Врачи надеются, что расширенный скрининг спасёт тысячи детей со спинальной мышечной атрофией, иммунодефицитами, нарушениями обмена и другими редкими диагнозами.