«Ни одно дерево не пострадает». Мэр Краснодара оценил проект инклюзивной площадки в Комсомольском микрорайоне

19 июля Евгений Наумов посетил городской сад «Карасунский» в Комсомольском микрорайоне, где ГК ТОЧНО за счет собственных средств возводит инклюзивною площадку

К концу сентября 2023 года ТОЧНО планирует завершить строительство универсальной инклюзивной площадки для спорта, игр и отдыха в Комсомольском микрорайоне. Общая сумма инвестиций — порядка 70 млн рублей. На территории в 1 га специалисты спроектировали зоны активности для разных возрастов и адаптировали их для детей с ограниченными возможностями здоровья.

На двухуровневую площадку с большим пандусом можно будет комфортно подняться как пешком, так и на коляске. Всю конструкцию поделят на три зоны: игровую, пространство с тренажерами для детей до 14 лет и зону для взрослых с тренажерами и теннисным столом. Качели и воркаут-локации рассчитаны и на юных, и на взрослых гостей.

В игровой зоне расположат тактильные игровые элементы, качели, геопластику, песочницу, зеркальный лабиринт и музыкальное оборудование.

© Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Евгений Наумов осмотрел проект площадки и отметил, что на ней «дети и взрослые смогут отдыхать и заниматься спортом с комфортом на современном оборудовании. Что особо важно — ни одно дерево не пострадает, ландшафт вблизи Карасунских прудов останется прежним».

Растущие на территории деревья интегрируют в площадку с помощью отверстий в настиле. Специалисты регулярно проводят санитарную обработку и обрезают «больные» и аварийные ветки, чтобы сохранить каждое растение.

© Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

«У нас есть опыт в создании инклюзивной инфраструктуры. Город стремительно развивается, и у каждого должна быть возможность заниматься спортом. Такие площадки — шаг к созданию более инклюзивного и дружественного общества», — сказал заместитель генерального директора ГК ТОЧНО Дмитрий Инаятов.