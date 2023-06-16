Релакс-район с парками и библиотекой. В Краснодаре стартовали продажи квартир в ЖК «Теплые Края»

Строительная компания «Семья» объявила о старте продаж квартир в новом типе жилой застройки — релакс-районе «Теплые Края» недалеко от станицы Елизаветинской

Концепция релакс-района сочетает преимущества городской и загородной застройки: дома высотой от 9 до 18 этажей обеспечат город 300 тыс. кв. метров жилья в окружении обширных зеленых и рекреационных зон нового типа.

Всего в «Теплых Краях» будет 32 дома, рассчитанных на 6675 квартир. В проекте предусмотрели строительство на территории жилого комплекса: школы на 1800 мест;

трех детских садов на 950 мест;

участка под строительство фитнес- и медицинского центров;

зоны для отдыха и спорта. Сдачу первой очереди запланировали на 2025 год.

Особое внимание в проектировании нового района уделили зеленым зонам и социальному благоустройству: инвестиции в их создание составят около 6 млрд рублей. Около 135 тыс. кв. метров территории займут парки, аллеи, скверы и бульвары.

© Изображение предоставлено пресс-службой СК «Семья»

На первых этажах жилых домов разместят коммерческие помещения: кафе, продуктовые магазины, пункты выдачи, аптеки, SPA-центр, секции для детей и подростков. Для развития и досуга юных жителей комплекса на территории построят культурный центр с библиотекой.

Отдельную зону на территории нового района выделят для выгула и дрессировки собак. Закрытую площадку площадью более 200 кв. метров спроектировали кинологи, исходя из особенностей поведения домашних животных. Зона для питомцев сохранит естественный ландшафт, здесь собаки смогут бегать, преодолевать препятствия и играть друг с другом.

Релакс-район насчитывает 13 очередей, сейчас строят первую из них — на 832 квартиры и 706 парковочных мест. Расположение позволит быстро оказаться в центре города и легко добраться до Черного и Азовского морей или в Крым по Елизаветинскому шоссе.

© Изображение предоставлено пресс-службой СК «Семья»