Релакс-район с парками и библиотекой. В Краснодаре стартовали продажи квартир в ЖК «Теплые Края»

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  • © Изображение предоставлено пресс-службой СК «Семья»
    © Изображение предоставлено пресс-службой СК «Семья»

Строительная компания «Семья» объявила о старте продаж квартир в новом типе жилой застройки — релакс-районе «Теплые Края» недалеко от станицы Елизаветинской

Концепция релакс-района сочетает преимущества городской и загородной застройки: дома высотой от 9 до 18 этажей обеспечат город 300 тыс. кв. метров жилья в окружении обширных зеленых и рекреационных зон нового типа.

Всего в «Теплых Краях» будет 32 дома, рассчитанных на 6675 квартир. В проекте предусмотрели строительство на территории жилого комплекса:

  • школы на 1800 мест;
  • трех детских садов на 950 мест;
  • участка под строительство фитнес- и медицинского центров;
  • зоны для отдыха и спорта.

Сдачу первой очереди запланировали на 2025 год.

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Особое внимание в проектировании нового района уделили зеленым зонам и социальному благоустройству: инвестиции в их создание составят около 6 млрд рублей. Около 135 тыс. кв. метров территории займут парки, аллеи, скверы и бульвары.

  • © Изображение предоставлено пресс-службой СК «Семья»
    © Изображение предоставлено пресс-службой СК «Семья»

На первых этажах жилых домов разместят коммерческие помещения: кафе, продуктовые магазины, пункты выдачи, аптеки, SPA-центр, секции для детей и подростков. Для развития и досуга юных жителей комплекса на территории построят культурный центр с библиотекой. 

Отдельную зону на территории нового района выделят для выгула и дрессировки собак. Закрытую площадку площадью более 200 кв. метров спроектировали кинологи, исходя из особенностей поведения домашних животных. Зона для питомцев сохранит естественный ландшафт, здесь собаки смогут бегать, преодолевать препятствия и играть друг с другом. 

Релакс-район насчитывает 13 очередей, сейчас строят первую из них — на 832 квартиры и 706 парковочных мест. Расположение позволит быстро оказаться в центре города и легко добраться до Черного и Азовского морей или в Крым по Елизаветинскому шоссе.

  • © Изображение предоставлено пресс-службой СК «Семья»
    © Изображение предоставлено пресс-службой СК «Семья»

«В новом проекте «Теплые Края» мы сделали акцент на качественном объединении современной городской инфраструктуры и преимуществ загородной жизни на Кубани. Уже в первой очереди для жителей построят школу и детский сад, зеленый сквер и зону барбекю. Жить здесь и сейчас — основа философии нового релакс-района от СК «Семья» — комментирует генеральный директор СК «Семья» Руслан Воруков.

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