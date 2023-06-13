Из-за дождей снова затопило Кавказский район. В Кропоткине второй день откачивают воду

В Кропоткине после дождя затопило улицы и дома. В городе работают экстренные службы

После сильного ливня улицы Кропоткина снова превратились в реки. Второй день в городе откачивают воду. Также работает специальная комиссия по оценке пострадавшего имущества, сообщил замначальника ГОЧС Кавказского района Роман Чухно.

По словам замглавы района Марины Козловой, в городе подтоплены 18 придомовых территорий, в 6 домов зашла воды. По её словам, воду откачают до конца дня. Заявки продолжают поступать.