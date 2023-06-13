Из-за дождей снова затопило Кавказский район. В Кропоткине второй день откачивают воду

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео t.me/krasnodarkray1/19265
    © Скриншот видео t.me/krasnodarkray1/19265

В Кропоткине после дождя затопило улицы и дома. В городе работают экстренные службы

После сильного ливня улицы Кропоткина снова превратились в реки. Второй день в городе откачивают воду. Также работает специальная комиссия по оценке пострадавшего имущества, сообщил замначальника ГОЧС Кавказского района Роман Чухно.

По словам замглавы района Марины Козловой, в городе подтоплены 18 придомовых территорий, в 6 домов зашла воды. По её словам, воду откачают до конца дня. Заявки продолжают поступать.

А вот так улицы города выглядели 12 июня:

Как писали Юга.ру, территория Кубани находится в зоне пониженного атмосферного давления, а это значит, что дожди продолжат идти. Кроме того, до 14 июня в крае действует штормовое предупреждение.

Кавказский район Погода Штормовые предупреждения

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Из-за дождей снова затопило Кавказский район. В Кропоткине второй день откачивают воду

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