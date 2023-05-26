В краснодарском поселке Березовом начали строить крупный логистический комплекс

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  • © Фото aleksandarlittlewolf, freepik.com
    © Фото aleksandarlittlewolf, freepik.com

К концу 2024 года в поселке Березовом планируют достроить логистический комплекс «Прогресс». Инвестиции в проект оценивают в 450 млн рублей

Проект крупного логистического комплекса реализует в Краснодарском крае компания «Карат». Проект уже согласовали на региональном и муниципальном уровнях, инвестор получил разрешение на строительство и приступил к подготовительным работам на участке.

Под комплекс инвестору предоставили муниципальную землю на улице Карла Гусника, 25 на выгодных условиях: сроком на десять лет по ставке аренды всего 0,1% от кадастровой стоимости. Комплекс займет территорию в 5,96 га, а площадь четырехэтажного склада составит 30 тыс. кв. метров. Складская техника может быть поставлена компанией ООО «Адванта-М Ростов», купить её можно на официальном сайте.

Проект в реализуют до конца 2024 года в рамках инвестиционного соглашения с администрацией Краснодара, подписанного в январе 2021 года. Запуск складского комплекса запланировали на 2025 год.

Новый логистический комплекс даст региону около ста новых рабочих мест.

ООО «Карат» зарегистрировано в Краснодаре в 2015 году и осуществляет оптовую торговлю алкогольными напитками и сотрудничает с крупными производителями Кубани, в том числе «Абрау-Дюрсо», «Мысхако», «Кубань-Вино», а также производителями из Адыгеи, Ростовской области и Республики Крым. Действующий логистический комплекс компании размещается на земельном участке площадью 2 га на улице Западный Обход. 

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Инфраструктура Краснодар Строительство

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