В краснодарском поселке Березовом начали строить крупный логистический комплекс
К концу 2024 года в поселке Березовом планируют достроить логистический комплекс «Прогресс». Инвестиции в проект оценивают в 450 млн рублей
Проект крупного логистического комплекса реализует в Краснодарском крае компания «Карат». Проект уже согласовали на региональном и муниципальном уровнях, инвестор получил разрешение на строительство и приступил к подготовительным работам на участке.
Под комплекс инвестору предоставили муниципальную землю на улице Карла Гусника, 25 на выгодных условиях: сроком на десять лет по ставке аренды всего 0,1% от кадастровой стоимости. Комплекс займет территорию в 5,96 га, а площадь четырехэтажного склада составит 30 тыс. кв. метров. Складская техника может быть поставлена компанией ООО «Адванта-М Ростов», купить её можно на официальном сайте.
Проект в реализуют до конца 2024 года в рамках инвестиционного соглашения с администрацией Краснодара, подписанного в январе 2021 года. Запуск складского комплекса запланировали на 2025 год.
Новый логистический комплекс даст региону около ста новых рабочих мест.
ООО «Карат» зарегистрировано в Краснодаре в 2015 году и осуществляет оптовую торговлю алкогольными напитками и сотрудничает с крупными производителями Кубани, в том числе «Абрау-Дюрсо», «Мысхако», «Кубань-Вино», а также производителями из Адыгеи, Ростовской области и Республики Крым. Действующий логистический комплекс компании размещается на земельном участке площадью 2 га на улице Западный Обход.