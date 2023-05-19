В краснодарском поселке Северном жители остались без газа из-за долгов управляющей компании

16 мая в поселке провели собрание жильцов с сотрудниками управляющей компании. Там директор «Контура» Сергей Богомолов сказал, что долг жильцов перед ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» составляет 1,1 млн рублей. 17 мая жители поселка поехали в управляющую компанию, где им показали досудебное требование от поставщика ресурса о погашении долга. В нем было сказано, что долг «Контура» составляет 2,3 млн рублей. Эта сумма в два раза больше той, что днем ранее назвал Богомолов, отметил Игорь Красовский. Также «Контур» управляет домами на других улицах в поселке. Вместе с ними долг составляет более 4 млн рублей.

Житель поселка Игорь Красовский рассказал журналисту Юга.ру, что первые отключения начались 15 мая. Большую часть домов отключили на следующий день. По словам мужчины, еще одну многоэтажку хотели отрезать от газа 17 мая, но жильцы дома не подпустили к нему рабочих.

Многоэтажные дома на улицах Хлебосольной и Урожайной в поселке Северном отключили от газоснабжения из-за долгов управляющей компании «Контур». Жильцы отрезанных от коммуникации домов говорят, что большинство людей исправно оплачивали коммунальные услуги.

Директор УК сказал жильцам, что пытается решить вопрос с подключением газа и даже обращался в прокуратуру. Также он предложил собственникам квартир другой вариант решения проблемы.

«В мае у «Контура»заканчивается лицензия. Он создает новую управляющую компанию, 19 мая должен получить новую лицензию. Он предложил заключить договор с новой управляющей компанией и так как у этой УК нет долгов, газ подключат и все будет хорошо. Сказал, что неделя — две и вопрос решится. Однако, в документах на согласие,которые он дал собственникам, указана другая дата — 1 июля. То есть уже второй обман с его стороны», — рассказал Красовский.

Кроме того, на собрании 16 мая мужчина решил уточнить у Богомолова, есть ли еще у компании какие-то задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. На что директор ответил, что перед «НЭСК» долгов нет. Со слов жителя, позже выяснилось, что задолженность перед организацией составляет порядка 3 млн рублей.

В пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» подтвердили, что УК «Контур» задолжала деньги. Там сказали, что компании давали время для погашения задолженности, но этого не сделали.

«Возобновление подачи газа будет возможно только после погашения долга и оплаты понесенных расходов на отключение и подключение. Ответственность за несвоевременное погашение долга в многоквартирных домах законодательно возложена на ТСЖ и УК. Собственники жилых помещений, которые вовремя оплачивают счета, для защиты своих прав могут обратиться в жилищную инспекцию Краснодарского края, либо в прокуратуру», — добавили в пресс-службе.

Ранее мы уже рассказывали о подобных ситуациях. Летом 2022 года в Краснодаре без газа осталась многоэтажка по улице Школьной, 13/5 в Краснодаре. Сначала жильцам говорили, что произошла авария, а позже стало известно, что ресурс отключили по причине долгов управляющей компании.