В Краснодаре сносят кафе «Карасун»

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-сдужбы ФССП по Краснодарскому краю
    © Фото пресс-сдужбы ФССП по Краснодарскому краю

Решение о сносе вынес краснодарский суд

В Краснодаре 4 мая снесли кафе «Карасун» на берегу Верхнего Покровского озера. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП по Краснодарскому краю.

В ведомстве рассказали, что собственник построил кафе в 90-х годах без разрешительных документов. Суд обязал владельца снести постройки, но демонтаж так никто и не произвел. 

Поэтому здания снес взыскатель — администрация Краснодара. Затраченные на снос средства будут взыскивать с владельца «Карасуна» в судебном порядке.

Как писали Юга.ру, зимой в Краснодаре снесли общежитие на Дзержинского и торговые точки на Российской. Общежитие признали аварийным, а торговые объекты разместили без разрешения, рассказали в администрации.

Краснодар Рестораны

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