В Краснодаре сносят кафе «Карасун»

В Краснодаре 4 мая снесли кафе «Карасун» на берегу Верхнего Покровского озера. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП по Краснодарскому краю.

В ведомстве рассказали, что собственник построил кафе в 90-х годах без разрешительных документов. Суд обязал владельца снести постройки, но демонтаж так никто и не произвел.

Поэтому здания снес взыскатель — администрация Краснодара. Затраченные на снос средства будут взыскивать с владельца «Карасуна» в судебном порядке.