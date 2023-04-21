В Краснодаре выступят Юрий Лоза, Евгений Чебатков и «Пневмослон»
С 22 по 27 апреля в Краснодаре пройдёт несколько концертов музыкантов, певцов и творческих коллективов. Юга.ру публикуют анонс событий
22 апреля, в субботу:
- в «Кроп-арене» выступит группа «Пневмослон» с программой «Уже 5 лет как весело». Зрителей ждёт насыщенный сетлист, который не обойдётся без сюрпризов. Будут представлены новые, ранее не презентованные треки;
- в ЦКЗ даст концерт Юрий Лоза, известный по песне «Плот» и различным политическим заявлениям;
- в The Rock bar группа Dofamin представит программу «Хиты мирового рока». Коллектив исполнит песни Bon Jovi, Ac/Dc, Roxette, Europe, Linkin Park, Pain, Metallica и других;
- в The Rock Bar Small Stage будет выступление Ilya c новой программой и презентацией сингла.
23 апреля, в воскресенье:
- в The Rock bar даст концерт группа MELANCHOLY;
- в The Rock Bar Small Stage будет музыкально-поэтический вечер при участии Томы Эстэм и группы ДРУГие.
24 апреля, в понедельник:
- в ДК Железнодорожников выступит стендап-комик Евгений Чебатков с новой программой;
- в филармонии музыканты оркестра «Неоклассика» исполнят музыку композитора-минималиста Людовико Эйнауди.
25 апреля, вторник:
- в ДК Железнодорожников даст концерт лидер рок-группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец;
- в The Rock bar выступят рокеры «Таймсквер» в рамках большого тура в поддержку альбома «Молодость».
26 апреля, среда:
- в ЦКЗ выступит Марина Федункив с юмористической программой «Не Моника Белуччи»;
- в ДК Железнодорожников пройдёт «Всесоюзная дискотека» с участием Михаила Муромова, Светланы Разиной, Марины Хлебниковой, Алексеем Потехиным, Сергеем Дубровиным, Дмитрием Чижовым и группой E ASTET.
27 апреля, четверг:
- в «Кроп-арене» выступит Ислам Итляшев («Кобра», «Дикая», «Хулиган», «Она любила розы», «На нервах», «Сердце не ревнуй»);
- в филармонии будет концерт композитора и пианиста-неоклассика Ильи Бешевли.
28 апреля, в пятницу, в ЦКЗ на сцену выйдет Аслан Тлебзу.
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