На трассе М-4 «Дон» на пять месяцев ограничат проезд грузовикам в районе Горячего Ключа

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Проезд будет открыт по будням и в ночное время

На трассе М-4 «Дон» от Горячего Ключа до Джубги ограничат движение грузовикам массой более 15 тонн. Запрет будет действовать с 28 апреля по 17 сентября, сообщили в «Автодоре».

Ограничение введут с 8:00 до 21:00 с пятницы по воскресенье и в праздничные дни. По будням и в ночное время проезд будет открыт для всех, уточнили дорожники.

  • © Изображение пресс-службы ГК «Автодор»
    © Изображение пресс-службы ГК «Автодор»

«В районе Горячего Ключа трасса М-4 проходит по горному и пересеченному рельефу. В дневное время здесь порядка трети автомобилей в общем трафике составляют грузовики. Из-за этого поток движется медленно, и водители легкового транспорта при любой возможности идут на обгон, в том числе на двух- и трехполосных участках дороги. Повышение однородности трафика позволит выровнять скоростной режим и минимизировать число обгонов, тем самым снизив и риск аварий на этом участке», — объяснили в «Автодоре».

Ранее Юга.ру писали, что в компании пообещали не перекрывать летом М-4 «Дон» из-за ремонта. График ремонта составили так, чтобы минимизировать ограничения на главной дороге к морю.

Автомобили Горячий Ключ дорога на курорт Дороги

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На трассе М-4 «Дон» на пять месяцев ограничат проезд грузовикам в районе Горячего Ключа
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