На трассе М-4 «Дон» на пять месяцев ограничат проезд грузовикам в районе Горячего Ключа

Проезд будет открыт по будням и в ночное время

На трассе М-4 «Дон» от Горячего Ключа до Джубги ограничат движение грузовикам массой более 15 тонн. Запрет будет действовать с 28 апреля по 17 сентября, сообщили в «Автодоре».

Ограничение введут с 8:00 до 21:00 с пятницы по воскресенье и в праздничные дни. По будням и в ночное время проезд будет открыт для всех, уточнили дорожники.