На трассе М-4 «Дон» на пять месяцев ограничат проезд грузовикам в районе Горячего Ключа
Проезд будет открыт по будням и в ночное время
На трассе М-4 «Дон» от Горячего Ключа до Джубги ограничат движение грузовикам массой более 15 тонн. Запрет будет действовать с 28 апреля по 17 сентября, сообщили в «Автодоре».
Ограничение введут с 8:00 до 21:00 с пятницы по воскресенье и в праздничные дни. По будням и в ночное время проезд будет открыт для всех, уточнили дорожники.
«В районе Горячего Ключа трасса М-4 проходит по горному и пересеченному рельефу. В дневное время здесь порядка трети автомобилей в общем трафике составляют грузовики. Из-за этого поток движется медленно, и водители легкового транспорта при любой возможности идут на обгон, в том числе на двух- и трехполосных участках дороги. Повышение однородности трафика позволит выровнять скоростной режим и минимизировать число обгонов, тем самым снизив и риск аварий на этом участке», — объяснили в «Автодоре».
Ранее Юга.ру писали, что в компании пообещали не перекрывать летом М-4 «Дон» из-за ремонта. График ремонта составили так, чтобы минимизировать ограничения на главной дороге к морю.