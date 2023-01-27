Преподаватель из Майкопа выиграла престижный фотоконкурс. Снимок она сделала в забитой маршрутке

Адыгея

Распечатать

  • «Женщины» © фотография Елены Акуловой
    «Женщины» © фотография Елены Акуловой

Елена Акулова победила в Russian Photo Awards

25 января в Санкт-Петербурге прошло награждение победителей конкурса Russian Photo Awards.

Фотографию «Женщины» Елена Акулова из Майкопа сделала на смартфон и победила в номинации «Мобильная фотография». Снимала девушка в забитой городской маршрутке.

«В этой мизансцене я нашла философские ответы на вопросы, которые зачастую задаю сама себе, и которые волнуют любую женщину» приводит слова автора фотоклуб «Притяжение». 

 

«Я очень надеюсь, что мои модели не расстроятся и не обидятся, если узнают себя на этом снимке, который я сделала тайно от них, но с большим восхищением от женской красоты, зрелой или юной, и с большим уважением к ним» добавила фотограф.

Елена Акулова — преподаватель Адыгейского государственного университета, кандидат педагогических наук, член Союза фотохудожников России. Фотографией занимается с 2016 года.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре 29 января пройдёт лекция «Женщина в ню: скандальная история жанра».

Адыгейский государственный университет Конкурсы Майкоп Фотография

Новости

Многоквартирный домик для кошек появился в Новороссийске
Краснодарцы стали чаще конфликтовать с коллегами. Среди поводов — личная жизнь и политические взгляды
Жителя Ростова-на-Дону отправили на принудительное лечение у психиатра за попытку забросать краской отдел полиции
Власти Краснодара решают, что делать со средней школой в х. Копанском. Обещают не закрывать
Как в Пятигорске? В Краснодаре могут запретить концерт Инстасамки
В Новороссийске решили построить 12 км велодорожек

Лента новостей

Сколько стоит покататься на лыжах и сноуборде в Сочи и других горах Северного Кавказа новичку
Сегодня, 12:50
Сколько стоит покататься на лыжах и сноуборде в Сочи и других горах Северного Кавказа новичку
Как в Пятигорске?
Сегодня, 16:23
Как в Пятигорске?
В Краснодаре могут запретить концерт Инстасамки
«Без бумажки ты здесь никто»
27 января, 13:16
«Без бумажки ты здесь никто»
Что говорят беженцы из Украины, переехавшие в Краснодар

Реклама на сайте