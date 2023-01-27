Преподаватель из Майкопа выиграла престижный фотоконкурс. Снимок она сделала в забитой маршрутке

«В этой мизансцене я нашла философские ответы на вопросы, которые зачастую задаю сама себе, и которые волнуют любую женщину», — приводит слова автора фотоклуб «Притяжение».

Фотографию «Женщины» Елена Акулова из Майкопа сделала на смартфон и победила в номинации «Мобильная фотография». Снимала девушка в забитой городской маршрутке.

«Я очень надеюсь, что мои модели не расстроятся и не обидятся, если узнают себя на этом снимке, который я сделала тайно от них, но с большим восхищением от женской красоты, зрелой или юной, и с большим уважением к ним», — добавила фотограф.

Елена Акулова — преподаватель Адыгейского государственного университета, кандидат педагогических наук, член Союза фотохудожников России. Фотографией занимается с 2016 года.

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