«Неометрия» запустила траншевую ипотеку с ежемесячным платежом 1 рубль

Федеральный девелопер «Неометрия» запустил программу по приобретению недвижимости с помощью траншевой ипотеки

Траншевая ипотека позволяет заёмщику перечислять кредитные средства несколькими частями. Партнером новой услуги «Неометрии» стал Сбербанк*.

По условиям программы, первоначальный взнос составляет 15% от стоимости жилья. После заключения ипотечного договора покупатель выполняет единоразовый платеж в размере 100 рублей и получает первый кредитный транш. Для его погашения ежемесячно необходимо выплачивать фиксированную сумму — 1 рубль. За три месяца до сдачи дома в эксплуатацию выдается второй транш — оставшаяся сумма кредита по фиксированной ставке банка-партнера.

«Новая услуга позволяет клиенту снизить долговую нагрузку за счёт оплаты процентов только в размере выданной суммы кредита. Реализация проекта многоквартирного дома в среднем составляет около трёх лет. В течение этого периода заёмщик платит 1 рубль в месяц. На наш взгляд, три года — это приемлемый срок, чтобы комфортно спланировать бюджет, позволить себе нужные покупки и сделать накопления, а затем направить их на погашение оставшейся части кредита», — сообщила коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт.

Программа распространяется только на ипотечные продукты Сбербанка по базовым процентным ставкам: «Господдержка 2020», «Господдержка для семей с детьми», «IT-ипотека».

В «Неометрии» отметили, что предложенные условия доступны до 30 ноября 2022 года. Траншевой ипотекой можно воспользоваться при покупке квартир в строящихся жилых комплексах «Неометрии» в Краснодаре (ЖК «Отражение», ЖК «Улыбка», микрорайон «Южане»(, в Ростове-на-Дону (клубный дом «Вместе»), в Новороссийске (ЖК «Облака-2»), в Сочи (ЖК «Флора»).

Как писали Юга.ру, «Неометрия» открыла продажи второй очереди ЖК «Отражение» в Краснодаре.