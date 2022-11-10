«Неометрия» открыла продажи второй очереди ЖК «Отражение» в Краснодаре

ЖК «Отражение» — это два здания класса «комфорт плюс» высотой 22-23 этажа с 828 квартирами различных планировок. В пресс-службе компании подчеркнули, что каждое здание спроектировано по общей концепции ЖК, где архитектурный облик домов, современные технологии строительства, эргономичные планировки квартир, благоустроенная территория с концептуальным двором и высокий уровень безопасности дополняет развитая инфраструктура для максимального комфорта всей семьи.

ЖК расположен в районе Западного обхода. Это одна из экологически чистых и спокойных локаций Краснодара. Рядом находятся детские сады и школы, поликлиники и гипермаркеты, рестораны и кафе, фитнес-клубы и салоны красоты. Поэтому владельцы квартир могут экономить время и больше внимания уделять близким людям, важным делам или отдыху.

В ЖК «Отражение» реализована уникальная концепция благоустройства и озеленения внутренней территории. Это комфортная и экологичная среда, элементы которой выдержаны в едином стиле, а вся территория — «Страна чудес» — разделена на три тематических пространства: «Театр теней», «Зазеркалье» и «Площадь звуков». Здесь каждый житель комплекса сможет найти для себя развлечение по душе, а дети — развивать творческие способности. Еще во дворе есть амфитеатр для просмотров фильмов на свежем воздухе, проведения концертов и домашних праздников.