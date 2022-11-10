«Неометрия» открыла продажи второй очереди ЖК «Отражение» в Краснодаре
Федеральный девелопер «Неометрия» начала продавать квартиры литерах 3 и 4 жилого комплекса «Отражение»
ЖК «Отражение» — это два здания класса «комфорт плюс» высотой 22-23 этажа с 828 квартирами различных планировок. В пресс-службе компании подчеркнули, что каждое здание спроектировано по общей концепции ЖК, где архитектурный облик домов, современные технологии строительства, эргономичные планировки квартир, благоустроенная территория с концептуальным двором и высокий уровень безопасности дополняет развитая инфраструктура для максимального комфорта всей семьи.
ЖК расположен в районе Западного обхода. Это одна из экологически чистых и спокойных локаций Краснодара. Рядом находятся детские сады и школы, поликлиники и гипермаркеты, рестораны и кафе, фитнес-клубы и салоны красоты. Поэтому владельцы квартир могут экономить время и больше внимания уделять близким людям, важным делам или отдыху.
В ЖК «Отражение» реализована уникальная концепция благоустройства и озеленения внутренней территории. Это комфортная и экологичная среда, элементы которой выдержаны в едином стиле, а вся территория — «Страна чудес» — разделена на три тематических пространства: «Театр теней», «Зазеркалье» и «Площадь звуков». Здесь каждый житель комплекса сможет найти для себя развлечение по душе, а дети — развивать творческие способности. Еще во дворе есть амфитеатр для просмотров фильмов на свежем воздухе, проведения концертов и домашних праздников.
Во дворе ЖК «Отражение» есть комплекс с тренажерами, универсальная спортивная площадка для игр в мини-футбол или стритбол, стол для пинг-понга, зона для аэробных занятий и многое другое.
«Отражение» — это больше чем жилье класса «комфорт плюс»: четыре корпуса переменной высотности с эргономичными планировками, панорамным остеклением, архитектурной подсветкой и уникальным благоустройством пространства внутренней территории, где гармонично сочетаются бульвар со светодиодными шарами, система искусственных холмов с тоннелями внутри, уличные солнечные часы и арт-объекты оптических иллюзий. В этом проекте федеральный девелопер «Неометрия» постарался воплотить самые смелые идеи о доме мечты», — заявили в пресс-службе компании.
Для комфорта жителей в каждом подъезде есть помещения для хранения вещей. Детские коляски или велосипеды можно разместить не в квартире или на лестничной площадке, а оставить их на первом этаже. Еще одна особенность — лапомоечная для домашних животных, благодаря которой в чистоте сохранится не только холл и подъезд, но и сама квартира. Девелопер отметил, что ЖК спроектирован без сквозных проездов — двор закрыт от посторонних машин. При этом на парковке по периметру ЖК и в паркинге всегда найдется место для автомобиля.
Дома ЖК «Отражение» возводятся по кирпично-монолитной технологии. Дома строят по проектному финансированию в соответствии с 214-ФЗ. Общая площадь всех объектов жилого комплекса превышает 120 тыс. кв. метров, земельного участка — 4,87 га.