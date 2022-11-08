ГК ТОЧНО вошла в топ-20 застройщиков РФ по объёму ввода жилья и потребительским качествам ЖК

ГК ТОЧНО поднялась на 13 место в рейтинге застройщиков России по объёму ввода жилья по версии портала ЕРЗ.РФ

На прошлой неделе Единый ресурс застройщиков России (ЕРЗ.РФ) опубликовал обновленный рейтинг. Девелоперов оценивали по следующим показателям: объём ввода жилья;

объём текущего строительства;

потребительские качества ЖК;

скорость строительства.

Группа компаний ТОЧНО (ранее — «ЮгСтройИмпериал») укрепила свои позиции в рейтинге застройщиков России по объёму ввода жилья, поднявшись на 13 строчку. За 10 месяцев девелопер ввёл в эксплуатацию 225 тыс. 338 кв. метров жилой площади. В Краснодарском крае девелопер остаётся на 1 месте рейтинга.

© Скриншот с сайта erzrf.ru

По критерию «потребительские качества жилых комплексов» ГК ТОЧНО также удерживает лидирующие позиции в Краснодарском крае. Во всероссийском рейтинге компания входит в 20-ку лучших девелоперов, получивших самые высокие баллы за потребительские качества ЖК.

© Скриншот с сайта erzrf.ru

Всего в портфель группы компаний входит 17 проектов, реализованных в Краснодаре, Новороссийске, Туапсе, Армавире и Ялте.

Читайте также: В станице Динской достроили первую очередь лучшего по потребительским качествам ЖК Краснодарского края

Как писали Юга.ру, в октябре 2022 года ГК ТОЧНО стала лидером по количеству наград во всероссийском градостроительном конкурсе «Топ ЖК-2022». Девелопер получил 7 наград, две из которых — федерального значения: детский сад «Росинка» в ЖК «Белые Росы» вошёл в топ-3 лучших детских садов России, а парк «Родные Просторы» в посёлке Знаменском занял 2 место в РФ в номинации «Вклад застройщика в благоустройство общественной зеленой зоны».