Каждый пятый житель Краснодарского края тратит зарплату в первую неделю

Большую часть заработной платы в первую неделю после получения тратят 20% жителей Кубани. Еще 28% прощаются с зарплатой в первые две недели, рассказали в службе исследований hh.ru.

«Женщины оказались расточительнее мужчин — 50% из них тратит заработанные деньги в первые две недели, в то время как представителей сильного пола, придерживающихся аналогичных действий только 40%», — добавила руководитель пресс-службы hh.ru Юг Алена Манохина

Быстрее всех тратит зарплату рабочий персонал — 30% расходуют деньги за неделю. Также в первые семь дней зарплату тратят 27% госслужащих и специалистов по безопасности. А управленцы, топ-менеджеры, строители и сотрудники ИТ-сферы не тратят зарплату полностью даже за месяц.

При этом, по данным сервиса SuperJob, краснодарцы стали серьезнее относиться к планированию бюджета. По сравнению с 2021 годом, увеличилось число тех, кто ведет личный или семейный финансовый учет. Об отсутствии какого-либо финансового планирования сегодня сообщают чаще, чем год назад.

Также согласно статистике у 49% краснодарцев нет никаких наколений. Около 20% горожан могли бы прожить на свои сбережения 1-2 месяца и только 5% опрошенных смогли бы жить без доходов больше года.

Ранее Юга.ру рассказывали, что около 70% недвижимости в Краснодарском крае покупают не глядя. Это связано с ростом количества онлайн-сделок.