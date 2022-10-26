За время частичной мобилизации в Краснодаре стали сдавать больше квартир, но спрос на них упал

С начала частичной мобилизации в Краснодаре стали сдавать на 52% больше квартир

В Краснодаре за месяц частичной мобилизации спрос на аренду жилья упал на 38%. При этом появилось на 52% больше объявлений о сдаче недвижимости по сравнению с аналогичным периодом (21 августа — 21 сентября), сообщили эксперты «Циан.Аналитика».

За этот же период число объявлений о долгосрочной сдаче жилья в Ростове-на-Дону увеличилось на 73%. Спрос на аренду там упал на 38%, как в Краснодаре. Наибольший рост предложений зафиксировали в Казани и Москве. А в Воронеже количество объявлений о долгосрочной аренде жилья наоборот снизилось на 4%. Это единственный город-миллионник с таким показателем.

Эксперты отметили, что похожая ситуация сложилась весной этого года. Тогда собственники отложили продажу квартир и временно стали арендодателями, чтобы получать доход. Сейчас также часть объектов на рынке аренды — это квартиры, потенциально готовые к продаже.

«Мобилизация наложилась на сезонную динамику на рынке долгосрочной аренды — небольшое сокращение ставок аренды осенью после периода повышенной активности на рынке, снижение спроса и рост объема предложения — стандартная ситуация. Увеличение конкуренции и снижение активности арендаторов ограничивают динамику ставок и не позволяют выводить новые лоты по высоким ценам», — добавил руководитель «Циан.Аналитика» Алексей Попов.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Краснодаре самым популярным округом среди арендаторов стал Прикубанский. Студия там обойдется в 15 тыс. рублей в месяц, однокомнатная квартира в 18 тыс. рублей.