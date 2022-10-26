За время частичной мобилизации в Краснодаре стали сдавать больше квартир, но спрос на них упал

Краснодарский край, Ростовская область

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С начала частичной мобилизации в Краснодаре стали сдавать на 52% больше квартир

В Краснодаре за месяц частичной мобилизации спрос на аренду жилья упал на 38%. При этом появилось на 52% больше объявлений о сдаче недвижимости по сравнению с аналогичным периодом (21 августа — 21 сентября), сообщили эксперты «Циан.Аналитика».

За этот же период число объявлений о долгосрочной сдаче жилья в Ростове-на-Дону увеличилось на 73%. Спрос на аренду там упал на 38%, как в Краснодаре. Наибольший рост предложений зафиксировали в Казани и Москве. А в Воронеже количество объявлений о долгосрочной аренде жилья наоборот снизилось на 4%. Это единственный город-миллионник с таким показателем.

Эксперты отметили, что похожая ситуация сложилась весной этого года. Тогда собственники отложили продажу квартир и временно стали арендодателями, чтобы получать доход. Сейчас также часть объектов на рынке аренды — это квартиры, потенциально готовые к продаже.

«Мобилизация наложилась на сезонную динамику на рынке долгосрочной аренды — небольшое сокращение ставок аренды осенью после периода повышенной активности на рынке, снижение спроса и рост объема предложения — стандартная ситуация. Увеличение конкуренции и снижение активности арендаторов ограничивают динамику ставок и не позволяют выводить новые лоты по высоким ценам», — добавил руководитель «Циан.Аналитика» Алексей Попов.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Краснодаре самым популярным округом среди арендаторов стал Прикубанский. Студия там обойдется в 15 тыс. рублей в месяц, однокомнатная квартира в 18 тыс. рублей. 

Аренда Недвижимость Рейтинги

Новости

В Краснодарском крае обрушилась крыша в школьном спортзале
Мужчинам с беременной женой и двумя детьми будут давать отсрочку от мобилизации
«Окружить заботой и вниманием» обещают власти Сочи. Семьям мобилизованных на курорте выплатят по 50 тыс. рублей за новорожденного ребенка
За время частичной мобилизации в Краснодаре стали сдавать больше квартир, но спрос на них упал
Закрасить и заколоть. В Новороссийске неизвестные нападают на автомобили с Z-наклейками
Грузовикам запретят проезд в Крым по Керченской переправе. Но есть исключения

Лента новостей

Реклама на сайте