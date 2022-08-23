В Краснодаре для восьми памятников архитектуры утвердили охранные зоны. Рассказываем про них подробнее
Восемь объектов культурного наследия Краснодара теперь имеют зоны охраны
В Краснодаре утвердили зоны охраны для восьми памятников архитектуры. Для этого специалисты изучили литературные и архивные источники, проанализировали застройку и провели натурные исследования, рассказали в пресс-службе администрации Кубани.
Вице-губернатор края Сергей Болдин сказал, что такие зоны обеспечат сохранность памятников и создадут благоприятные условия для деятельности на прилегающей территории.
Согласно Федеральному закону, охранная зона — территория, в пределах которой устанавливается особый режим использования земель. Там ограничивается хозяйственная деятельность и запрещается строительство. Эта территория является историческим ландшафтным окружением объекта культурного наследия. .
В Краснодаре охранные зоны установили для следующих объектов:
- здание начала ХХ века по ул. Янковского, 32. Изначально это был доходный дом с торговыми помещениями на первом и жилыми — на втором этажах. В здании во время своей работы в Краснодаре жил поэт Самуил Маршак. Сейчас здесь работает городская поликлиника.
- Строение конца XIX века по ул. Мира, 28. Оно принадлежало состоятельному предпринимателю, гласному Екатеринодарской городской думы Алексею Коваленко. В доме находились главная контора и производственные помещения его консервной фабрики. Сейчас объект используют в административных целях.
- Здание на углу улиц Кирова и Мира. Его построили в 1902 году по проекту архитектора Николая Маламы. Здесь открыли ночлежку, столовую, чайную, часть помещения отдали под школу. Во дворе построили баню, бараки-мастерские. Позже здесь работала бесплатная школа для обучения швейному, переплетному и сапожному ремеслу.
- Дом в стиле эклектики по ул. Постовой, 24. В конце 1870‑х годов начал строить по собственному проекту кубанский областной архитектор Василий Филиппов. Рядом он возвел еще один особняк. Сейчас их занимает религиозная организация.
- Здание по ул. Красноармейской, 54. Его построили в 1906 году по проекту архитектора Николая Петина для мужской гимназии. В послереволюционное время здесь открыли народный университет, в феврале 1919 года — первое высшее учебное заведение в крае — Кубанский правительственный политехнический институт. В конце 1930-х годов здание занял Краснодарский крайисполком. С 1961 года — Краснодарский Дворец пионеров.
- Здание начала XX века по ул. Дмитриевская дамба, 3. Его построили для Кубанского исправительного приюта. Здесь разместили внутридомовую церковь, которую посещали жители окрестных кварталов. С послевоенных лет и по настоящее время его используют в учебных целях.
Архитектурный ансамбль начала XX века по ул. Коммунаров, 85. Его построили для постоялого двора. До Великой Отечественной войны помещения бывшей усадьбы использовали как жилые, затем передали хлебозаводу.
- Дом начала XX века по ул. Янковского, 36. Он принадлежал землемеру, надворному советнику Кубанской областной чертежной Сергею Булгакову. Краеведы предполагают, что автором проекта здания выступил известный архитектор Александр Козлов. Сегодня дом продолжают использовать в жилых целях.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в Мостовском районе Краснодарского края утвердили границы пяти объектов культурного наследия. Данные внесли в Единый государственный реестр недвижимости и градостроительные документы. А в апреле в Краснодаре утвердили предметы охраны культурного наследия в здании Mr. Drunke bar и доме, где жил Жлоба.