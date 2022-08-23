В Краснодаре для восьми памятников архитектуры утвердили охранные зоны. Рассказываем про них подробнее

Восемь объектов культурного наследия Краснодара теперь имеют зоны охраны

В Краснодаре утвердили зоны охраны для восьми памятников архитектуры. Для этого специалисты изучили литературные и архивные источники, проанализировали застройку и провели натурные исследования, рассказали в пресс-службе администрации Кубани.

Вице-губернатор края Сергей Болдин сказал, что такие зоны обеспечат сохранность памятников и создадут благоприятные условия для деятельности на прилегающей территории.

Согласно Федеральному закону, охранная зона — территория, в пределах которой устанавливается особый режим использования земель. Там ограничивается хозяйственная деятельность и запрещается строительство. Эта территория является историческим ландшафтным окружением объекта культурного наследия. .

В Краснодаре охранные зоны установили для следующих объектов: