В горах Сочи впервые пройдет фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

Краснодарский край

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  • © Кадр из фильма «Экспресс», скриншот с сайта kinopoisk.ru
    © Кадр из фильма «Экспресс», скриншот с сайта kinopoisk.ru

С 18 по 23 сентября на курорте «Роза Хутор» покажут 14 сериалов и 7 фильмов российского производства

В программе фестиваля участвуют семь онлайн-кинотеатров, каждый из которых представит по два сериала и один фильм. И если некоторые из представленных фильмов уже демонстрировались в России, то среди сериалов, за одним исключением, будут только премьеры. Всего в программе кинофорума 14 сериалов и 7 полнометражных картин.

Секцию полнометражного кино представят фильмы:

  • «Голиаф» режиссера Адильхана Ержанова (онлайн-кинотеатр Start);
  • «Далекие близкие» Ивана Соснина (Okko и KION) — получил приз зрительских симпатий «Выборгский счет» на фестивале «Окно в Европу». Картина выйдет в прокат 29 сентября;
  • «Экспресс» Руслана Братова (Okko и KION) — выиграл конкурс игрового кино и взял призы за операторскую работу и актерский ансамбль на фестивале «Окно в Европу»;
  • «Либерея. Охотники за сокровищами» Глеба Орлова (IVI);
  • «Мажор. Фильм 2» Никиты Власова («Кинопоиск»);
  • «Мать моего сына» Ильи Максимова (KION);
  • «Прямой эфир» Карена Оганесяна (Start).

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На фестивале «Новый сезон» также покажут 2 сериала онлайн-кинотеатра ivi: «13 Клиническая» (режиссер Клим Козинский) и «Пансион» (Святослав Подгаевский). KION привезет на «Роза Хутор» картину «Время гнева» (Никита Высоцкий и Илья Лебедев) — это сериальная версия «Союза Спасения» и «Комплекса Бога» (Флюза Фаршхатова).

Кинотеатры more.tv и Wink, которые выступают теперь «единым фронтом», презентуют «Аврору» Роман Волобуева и «Надвое» Валерия Тодоровского. Okko приготовил для Сочи сериалы «Кунгур» Сергея Попова и «Лэйт Найт Скул» Ника Яковлевой.

PREMIER порадует долгожданным проектом «С нуля» (первая сериальная работа Василия Бархатова) и сериалом «Я любила мужа» (Юлия Трофимова). START покажет первым зрителям новый сериал Наталии Мещаниновой «Алиса не может ждать» и проект «Черная весна» (Сергей Тарамаев и Любовь Львова). И, наконец, «Кинопоиск» презентует сериалы двух ярких авторов — «Конец света» Александра Незлобина и «М» Александра Молочникова.

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Сериалы фестиваля затрагивают проблемы молодежи и поколения нулевых, а также рассказывают о том, как дружба проверяется любовью, как непросто артистам и другим талантам в обычной жизни — и это только часть тем. А еще зрителей ждут захватывающие детективы и мистические фантазии, комедии со стендапом и исторические проекты.

Кинофорум «Новый сезон» пройдёт с 18 по 23 сентября на курорте «Роза Хутор» в многофункциональном концертном комплексе «Роза Холл» — одной из самых современных и отлично оснащенных площадок Сочи. Для участия в фестивале нужно аккредитоваться на сайте. Билеты на кинофестиваль можно также приобрести в кассах концертного зала «Роза Холл».

Фестиваль пройдёт в формате смотра со зрительским голосованием в нескольких номинациях. В каких именно, организаторы сообщат дополнительно. 

Ранее Юга.ру писали, что с 1 по 4 сентября в горах Сочи пройдёт гастрофестиваль «Еда как искусство». Помимо еды, гостей курорта ждут творческие, художественные и гастрономические мастер-классы, выступления диджеев и артистов, фильмы о ресторанном бизнесе, интересные лекции и выставки, локальный маркет. 

Кино Курорты и туризм отдых Развлечения Роза Хутор Сочи

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