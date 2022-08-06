В скачках на краснодарском ипподроме приз ЗСК завоевали жокей Азамат Карданов и жеребец Стоп Старт

6 августа в Краснодаре прошли скачки на Кубок губернатора Кубани и Приз ЗСК

Всего участники соревновались в 11 заездах. Основными наградами были денежный приз в 3 млн рублей и бронзовая статуэтка, прообразом которой стал легендарный жеребец Анилин. На дистанциях от 1 тыс. метров до 2,4 тыс. метров жокеи также состязались за право быть лучшими в скачках на призы атамана Кубанского Казачьего войска, памяти Николая Кондратенко, хлеборобов Кубани. Уже в 12-й раз здесь разыграли два приза главы региона — «Краса Кубани» и «Надежда Кубани».

В соревнованиях участвовали лошади чистокровных английской, ахалтекинской и арабской пород от лучших коневладельцев Краснодарского и Ставропольского краев, Москвы, Адыгеи, Абхазии, Татарстана, Чечни, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

Главного приза Законодательного Собрания, бронзовой статуэтки, удостоился жокей Азамат Карданов на жеребце по кличке Стоп Старт.

«Сложно представить казака, который бы не владел искусством верховой езды. На Кубани делается очень многое для проведения таких мероприятий, как сегодня, для того, чтобы конный спорт был максимально доступен для жителей края», — подчеркнул руководитель регионального парламента Юрий Бурлачко.

Почетный трофей в забеге на Кубок губернатора Кубани достался жокею Юрию Кулиничу на скакуне по кличке Дронго.