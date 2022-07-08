С месячного возраста Милана Артемова переносит болезненные процедуры, чтобы вовремя научиться ходить. Сейчас девочке нужна наша помощь

Милана — единственная и долгожданная дочь Ольги Артемовой — родилась пять месяцев назад. Еще во время беременности женщине сказали, что у ее дочери будет косолапость. На УЗИ было видно, что левая нога ребенка подвернута.

Врачи говорили, что порок успешно лечат и переживать не о чем. Болезненные гипсования начали, когда малышке исполнилось 30 дней. Но за четыре месяца процедур в местной больнице стопа так и не вернулась в правильное положение, только стала немного ровнее.

Мама Миланы обратилась за консультацией к другим специалистам. Врачи сказали, что консервативное лечение не поможет. Чтобы вовремя начать ходить, нужно менять схему.

«Мы проведем курс этапных гипсований по методу Понсети, потом — щадящую операцию. Затем девочке нужно будет до четырех-пяти лет носить ортопедическую обувь», — объясняет Сергей Кузьмичев, ортопед центра «Орто-Н» (Новороссийск).

Метод Понсети во всем мире признан наиболее эффективным и щадящим способом исправить косолапость. Но в России бесплатно такое лечение не проводят. Помочь могут только частные клиники.

Начинать процедуры надо срочно, пока связки и сухожилия ребенка еще эластичны и хорошо поддаются воздействию. Но Ольга воспитывает дочь одна, отец не интересуется жизнью девочки.

Цена здоровья Миланы — 149 758 рублей.