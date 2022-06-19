В Краснодарском крае выделили более 530 млн рублей на благоустройство 18 зеленых зон
Из краевого бюджета дополнительно выделили более 530 млн рублей на благоустройство 18 зеленых зон
Деньги направят на благоустройство 17 общественных территорий и одного двора в 15 районах Кубани.
Дополнительно благоустроят территории: сквер «Изумрудный» в Краснодаре, бульвар по улице Ленина в Апшеронске, сквер Афганцев в Белореченске, парк станицы Бжедуховской Белореченского района, территорию по улице Советской в хуторе Привольный Кавказского района, сквер по улице Газовиков в станице Каневской, сквер по улице Октябрьской в станице Каневской, парк 80-летия образования Краснодарского края в станице Платнировской Кореновском района, бульвар имени Бредихина в Крымске, территорию по улице Жлобы в станице Новопетровской Павловского района.
Кроме того, облагородят территорию между улиц Ленина, Школьная, Комсомольская в станице Бородинской Приморско-Ахтарского района, улицу Набережную от Ковтюха до Комсомольской в Славянске-на-Кубани, прилегающую территорию Голубицкого культурно-социального центра в Темрюкском районе, городской пляж на улице Кузнечной в Тимашевске, дворовые территории Незаймановского сельского поселения по улице Школьной в Тимашевском районе, территорию по улице Агаркова от Ободовского до Красной в Усть-Лабинске и по улице Первомайской в станице Старощербиновской.