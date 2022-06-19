В Краснодарском крае выделили более 530 млн рублей на благоустройство 18 зеленых зон

Деньги направят на благоустройство 17 общественных территорий и одного двора в 15 районах Кубани.

Дополнительно благоустроят территории: сквер «Изумрудный» в Краснодаре, бульвар по улице Ленина в Апшеронске, сквер Афганцев в Белореченске, парк станицы Бжедуховской Белореченского района, территорию по улице Советской в хуторе Привольный Кавказского района, сквер по улице Газовиков в станице Каневской, сквер по улице Октябрьской в станице Каневской, парк 80-летия образования Краснодарского края в станице Платнировской Кореновском района, бульвар имени Бредихина в Крымске, территорию по улице Жлобы в станице Новопетровской Павловского района.

Кроме того, облагородят территорию между улиц Ленина, Школьная, Комсомольская в станице Бородинской Приморско-Ахтарского района, улицу Набережную от Ковтюха до Комсомольской в Славянске-на-Кубани, прилегающую территорию Голубицкого культурно-социального центра в Темрюкском районе, городской пляж на улице Кузнечной в Тимашевске, дворовые территории Незаймановского сельского поселения по улице Школьной в Тимашевском районе, территорию по улице Агаркова от Ободовского до Красной в Усть-Лабинске и по улице Первомайской в станице Старощербиновской.