В Анапе назначили нового межрайонного прокурора
С 1 июня новым межрайонным прокурором Анапы стал Сергей Чикаров
О назначении нового межрайонного прокурора Анапы стало известно 7 июня из телеграм-канала «Анапское Черноморье». Им стал Сергей Чикаров. Ранее он занимал такую же должность в Ейске.
Официальной информации об этом нет, но журналистке Юга.ру подтвердил назначение источник в силовых структурах. На сайте анапской прокуратуры на этой должности еще числится Александр Фоменко. По какой причине он покинул пост — неизвестно.
Кто такой Сергей Чикаров
Родился в станице Динской в 1974 году. Окончил юридический факультет Кубанского государственного университета в 1997 году.
Трудовую деятельность в МВД начал тоже в 1997 году сразу после окончания вуза. работал следователем в ОВД Динского района. Затем перевелся в главное следственное управление ГУВД Краснодарского края. После этого перешел в прокуратуру. С 2018 года был межрайонным прокурором Ейска.
Как писали Юга.ру, в марте в Адыгее назначили нового главу СК. Им стал Александр Липало. Ранее он работал в военной прокуратуре.