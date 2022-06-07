В Анапе назначили нового межрайонного прокурора

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Анапское Черноморье», t.me/anapanovosti
    © Скриншот из телеграм-канала «Анапское Черноморье», t.me/anapanovosti

С 1 июня новым межрайонным прокурором Анапы стал Сергей Чикаров

О назначении нового межрайонного прокурора Анапы стало известно 7 июня из телеграм-канала «Анапское Черноморье». Им стал Сергей Чикаров. Ранее он занимал такую же должность в Ейске.

Официальной информации об этом нет, но журналистке Юга.ру подтвердил назначение источник в силовых структурах. На сайте анапской прокуратуры на этой должности еще числится Александр Фоменко. По какой причине он покинул пост — неизвестно.

Кто такой Сергей Чикаров

Родился в станице Динской в 1974 году. Окончил юридический факультет Кубанского государственного университета в 1997 году.

Трудовую деятельность в МВД начал тоже в 1997 году сразу после окончания вуза. работал следователем в ОВД Динского района. Затем перевелся в главное следственное управление ГУВД Краснодарского края. После этого перешел в прокуратуру. С 2018 года был межрайонным прокурором Ейска.

Как писали Юга.ру, в марте в Адыгее назначили нового главу СК. Им стал Александр Липало. Ранее он работал в военной прокуратуре.

Анапа Кадровые перестановки Прокуратура

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