В Анапе назначили нового межрайонного прокурора

О назначении нового межрайонного прокурора Анапы стало известно 7 июня из телеграм-канала «Анапское Черноморье». Им стал Сергей Чикаров. Ранее он занимал такую же должность в Ейске.

Официальной информации об этом нет, но журналистке Юга.ру подтвердил назначение источник в силовых структурах. На сайте анапской прокуратуры на этой должности еще числится Александр Фоменко. По какой причине он покинул пост — неизвестно.

Кто такой Сергей Чикаров

Родился в станице Динской в 1974 году. Окончил юридический факультет Кубанского государственного университета в 1997 году.

Трудовую деятельность в МВД начал тоже в 1997 году сразу после окончания вуза. работал следователем в ОВД Динского района. Затем перевелся в главное следственное управление ГУВД Краснодарского края. После этого перешел в прокуратуру. С 2018 года был межрайонным прокурором Ейска.