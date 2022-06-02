В краснодарской многоэтажке уже больше трех суток нет газа из-за долгов управляющей компании

В доме по улице Школьной в Краснодаре 30 мая отключили газ. Его нет до сих пор

В редакцию Юга.ру 2 июня обратились жильцы многоэтажного дома по улице Школьной, 13/5 в Краснодаре. Дело в том, что 30 мая им отключили газоснабжение, из-за чего люди остались без горячей воды и возможности приготовить еду. Точную причину отключения жильцам не назвали — сначала говорили об аварии, а затем о долгах управляющей компании.

В общедомовом чате в обед 30 мая написали, что видели во дворе аварийную службу, но что делали рабочие точно известно не было.

«Ошибка газовой службы, получили втык, не должны были жильцов ни в коем случае отключать. УК с ними ругается, все бумаги отвезли. Еще есть надежда, что сегодня, но скорее всего завтра включат», — написал кто-то из жильцов.

На следующий день газ так и не появился. Кто-то написал, что в одной из квартир самостоятельно меняли водонагреватель и вода попала в газопровод:

«Идет работа по осушению газовой трубы! Газ, возможно, будет завтра».

В тот же день жильцы решили позвонить в аварийную газовую службу. Там ответили, что поступил звонок из головного офиса «Межрегионгаза» и попросили отключить в доме газ из-за неуплаты управляющей компании.