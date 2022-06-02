В краснодарской многоэтажке уже больше трех суток нет газа из-за долгов управляющей компании

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В доме по улице Школьной в Краснодаре 30 мая отключили газ. Его нет до сих пор

В редакцию Юга.ру 2 июня обратились жильцы многоэтажного дома по улице Школьной, 13/5 в Краснодаре. Дело в том, что 30 мая им отключили газоснабжение, из-за чего люди остались без горячей воды и возможности приготовить еду. Точную причину отключения жильцам не назвали — сначала говорили об аварии, а затем о долгах управляющей компании.

В общедомовом чате в обед 30 мая написали, что видели во дворе аварийную службу, но что делали рабочие точно известно не было.

«Ошибка газовой службы, получили втык, не должны были жильцов ни в коем случае отключать. УК с ними ругается, все бумаги отвезли. Еще есть надежда, что сегодня, но скорее всего завтра включат», — написал кто-то из жильцов.

На следующий день газ так и не появился. Кто-то написал, что в одной из квартир самостоятельно меняли водонагреватель и вода попала в газопровод:

«Идет работа по осушению газовой трубы! Газ, возможно, будет завтра».

В тот же день жильцы решили позвонить в аварийную газовую службу. Там ответили, что поступил звонок из головного офиса «Межрегионгаза» и попросили отключить в доме газ из-за неуплаты управляющей компании.

Один из собственников квартиры в доме на Школьной рассказал журналистке Юга.ру, что поставщик газа подал искна управляющую компанию из-за долгов:

«Поставщик должен был бы отключить газ, поступающий на домовой водонагреваемый котел, а отключили на входе газа в дом. В результате газ в квартиры не поступает и газовые плиты не работают».

Журналистка позвонила в диспетчерскую службу УК, чтобы узнать о причинах отключения газа. Там ответили, что на месте работает бригада и по последней информации газ должны дать в течение нескольких часов. Причину отключения там не назвали.

В пресс-службе мэрии Юга.ру подтвердили, что подачу газа в этом многоквартирном доме приостановили из-за задолженности УК:

«Управляющая организация «ЖЭУ «Модуль» имела задолженность в несколько сотен тысяч рублей по договору с «Газпром межрегионгаз Краснодар» за период с ноября 2021 года по апрель 2022 года».

Также там добавили, что управляющая организация направила в «Газпром межрегионгаз Краснодар» гарантийное письмо и оплатила часть долга. Газоснабжение обещают восстановить сегодня. 

Водоснабжение Газ Краснодар

Новости

«Воронежский шампиньон» вложит 1,8 млрд рублей в расширение производства на Кубани. Грибов станет в два раза больше
В краснодарской многоэтажке уже больше трех суток нет газа из-за долгов управляющей компании
В Краснодаре покажут перформанс «Голая правда» про секс и закончат театральный сезон вечеринкой с шампанским
В Краснодаре дерево упало на жилой дом и автомобиль
Между Сочи и Дагомысом появится новая электричка
После прокурорской проверки 26 сотрудников краснодарской думы и мэрии привлекли к ответственности

Лента новостей

В Краснодаре открыли три детских сада
Сегодня, 12:53
В Краснодаре открыли три детских сада
Вода в Азовском море потеплела до 21 °C
Сегодня, 11:33
Вода в Азовском море потеплела до 21 °C
Роспотребнадзор начал проверку
Гидроузел всех проблем
31 мая, 15:35
Гидроузел всех проблем
Как жители Абинского района оказались по ту сторону цивилизации после обрушения плотины

Реклама на сайте