В краснодарской многоэтажке уже больше трех суток нет газа из-за долгов управляющей компании
В доме по улице Школьной в Краснодаре 30 мая отключили газ. Его нет до сих пор
В редакцию Юга.ру 2 июня обратились жильцы многоэтажного дома по улице Школьной, 13/5 в Краснодаре. Дело в том, что 30 мая им отключили газоснабжение, из-за чего люди остались без горячей воды и возможности приготовить еду. Точную причину отключения жильцам не назвали — сначала говорили об аварии, а затем о долгах управляющей компании.
В общедомовом чате в обед 30 мая написали, что видели во дворе аварийную службу, но что делали рабочие точно известно не было.
«Ошибка газовой службы, получили втык, не должны были жильцов ни в коем случае отключать. УК с ними ругается, все бумаги отвезли. Еще есть надежда, что сегодня, но скорее всего завтра включат», — написал кто-то из жильцов.
На следующий день газ так и не появился. Кто-то написал, что в одной из квартир самостоятельно меняли водонагреватель и вода попала в газопровод:
«Идет работа по осушению газовой трубы! Газ, возможно, будет завтра».
В тот же день жильцы решили позвонить в аварийную газовую службу. Там ответили, что поступил звонок из головного офиса «Межрегионгаза» и попросили отключить в доме газ из-за неуплаты управляющей компании.
Один из собственников квартиры в доме на Школьной рассказал журналистке Юга.ру, что поставщик газа подал искна управляющую компанию из-за долгов:
«Поставщик должен был бы отключить газ, поступающий на домовой водонагреваемый котел, а отключили на входе газа в дом. В результате газ в квартиры не поступает и газовые плиты не работают».
Журналистка позвонила в диспетчерскую службу УК, чтобы узнать о причинах отключения газа. Там ответили, что на месте работает бригада и по последней информации газ должны дать в течение нескольких часов. Причину отключения там не назвали.
В пресс-службе мэрии Юга.ру подтвердили, что подачу газа в этом многоквартирном доме приостановили из-за задолженности УК:
«Управляющая организация «ЖЭУ «Модуль» имела задолженность в несколько сотен тысяч рублей по договору с «Газпром межрегионгаз Краснодар» за период с ноября 2021 года по апрель 2022 года».
Также там добавили, что управляющая организация направила в «Газпром межрегионгаз Краснодар» гарантийное письмо и оплатила часть долга. Газоснабжение обещают восстановить сегодня.