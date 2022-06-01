В Сочи закрылись «Хаски парк» и «Оленья ферма»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В сочинском горно-туристическом центре «Газпром» закрылись «Хаски парк» и «Оленья ферма». Собак теперь раздают в добрые руки

В сочинском поселке Эстосадок закрылись «Хаски парк» и «Оленья ферма» в горно-туристическом центре «Газпрома». Об этом стало известно из соцсетей парка.

«С огромной болью в сердце, нам приходиться сообщать вам о закрытии «Хаски парка» и «Оленьей фермы». К сожалению, мы больше не откроем свои двери для наших любимых гостей. Мы долго боролись, чтобы продолжать наше существование для вас и наших четвероногих друзей, но к сожалению, решение принято», — написали в телеграме.

Также известно, что всех собак отдадут в добрые руки или вернут людям, у которых их купили для парка. В первую очередь животных хотят отдать тем, кто занимается выведением породы и может профессионально о них позаботиться. Все собаки привиты и имеют необходимые документы.

В «Газпроме» подтвердили, что парк и ферма уже не работают. Оперативно связаться с пресс-службой курорта и узнать подробности не удалось. О судьбе «Оленьей фермы» пока ничего неизвестно. 

Отметим, еще один «Хаски центр» есть на «Курорте Красная Поляна». В пресс-службе  журналистке Юга.ру сказали, что центр работает и закрываться не планирует.

Как писали Юга.ру, в Сочи на 2023 год перенесли международный конкурс «Новую волну». Он должен был пройти в августе. 

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