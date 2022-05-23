В Мостовском районе Краснодарского края утвердили границы пяти объектов культурного наследия
На Кубани в станице Ярославской пять памятников архитектуры внесли в Единый государственный реестр недвижимости
Пять объектов культурного наследия в станице Ярославской теперь официально имеют охраняемые границы. Это «Почта», «Дом жилой купца Сулицкого», «Дом священника Николая», «Братская могила воинов, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн» и «Памятник В.И. Ленину».
В пресс-службе администрации края рассказали, что здание почты построили еще в начале ХХ века. До сих пор его используют по первоначальному предназначению. А в доме купца Сулицкого в 1920 году размещался первый революционный комитет. Сейчас в нем находится администрация поселения. В память о погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн на братской могиле установили обелиск и Вечный огонь.
Чтобы определить границы памятников, специалисты провели специалисты провели архивные, библиографические и натурные исследования. Вице-губернатор края Сергей Болдин отметил, что наличие границ обеспечит сохранность культурных объектов. Кроме того, эти данные внесли в Единый государственный реестр недвижимости и градостроительные документы.
Как писали Юга.ру, в апреле в Краснодаре утвердили предметы охраны культурного наследия в здании Mr. Drunke bar и доме, где жил Жлоба.