На краснодарском ипподроме открыли новый скаковой сезон

Краснодарский край

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  • Скачки на приз губернатора и атамана края в Краснодаре © Фото Алины Десятниченко, Юга.ру
    Скачки на приз губернатора и атамана края в Краснодаре © Фото Алины Десятниченко, Юга.ру

На краснодарском ипподроме 30 апреля открыли очередной скаковой сезон

Для зрителей были организованы парад жокеев, концертная программа, конкурс дамских и детских шляпок, тотализатор, зоны мастер-классов, выставка товаров ручной работы, детская площадка, конный прокат, ресторан под открытым небом.

«Сезон обещает быть насыщенным, ярким и полным триумфальных побед — лучшие лошади и конные заводы, тренеры и жокеи. На ипподроме будет царить атмосфера семейного мероприятия», — сказал генеральный директор ипподрома Игорь Васильев.

Краснодарский ипподром находится по адресу улица Беговая, 11. Расписание скачек можно посмотреть на официальном сайте.

Краснодар Скачки

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