Арбитражный суд отказался признавать банкротом Афипский НПЗ

Арбитражный суд Кубани не удовлетворил иск «Интерпромбанка» о признании банкротом Афипского НПЗ

В январе 2022 года АО КБ «Интерпромбанк» заявил о планах подать в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о признании банкротом Афипский нефтеперерабатывающий завод. Сообщение об этом опубликовали в базе «СПАРК», сообщил «РБК Краснодар».

Причиной назвали признаки банкротства у завода, а решение приняла госкорпорация в рамках дела о несостоятельности «Интерпромбанка». Отметим, 16 апреля у банка отозвали лицензию. Его признали банкротом и объявили конкурсное производство.

Из картотеки Арбитражного суда Краснодарского края известно, что банк подал иск 21 февраля. Также к делу привлекли третью сторону — союз арбитражных управляющих «СРО «Дело». Подробности суд не раскрывает.

21 апреля краевой Арбитражный суд прекратил дело о банкротстве Афипского НПЗ. Решение может быть обжаловано в течение месяца в Пятнадцатый Арбитражный апелляционный суд.

Как сообщил «РБК Краснодар», это не первая попытка обанкротить Афипский НПЗ. Ранее заявление о несостоятельности подавало АО «Новый поток» и лондонская финансовая компания Queen Street Finance.