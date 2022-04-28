Арбитражный суд отказался признавать банкротом Афипский НПЗ

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Арбитражный суд Кубани не удовлетворил иск «Интерпромбанка» о признании банкротом Афипского НПЗ

В январе 2022 года АО КБ «Интерпромбанк» заявил о планах подать в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о признании банкротом Афипский нефтеперерабатывающий завод. Сообщение об этом опубликовали в базе «СПАРК», сообщил «РБК Краснодар».

Причиной назвали признаки банкротства у завода, а решение приняла госкорпорация в рамках дела о несостоятельности «Интерпромбанка». Отметим, 16 апреля у банка отозвали лицензию. Его признали банкротом и объявили конкурсное производство.

Из картотеки Арбитражного суда Краснодарского края известно, что банк подал иск 21 февраля. Также к делу привлекли третью сторону — союз арбитражных управляющих «СРО «Дело». Подробности суд не раскрывает.

21 апреля краевой Арбитражный суд прекратил дело о банкротстве Афипского НПЗ. Решение может быть обжаловано в течение месяца в Пятнадцатый Арбитражный апелляционный суд.

Как сообщил «РБК Краснодар», это не первая попытка обанкротить Афипский НПЗ. Ранее заявление о несостоятельности подавало АО «Новый поток» и лондонская финансовая компания Queen Street Finance.

Банкротство Нефть Суд

Новости

Арбитражный суд отказался признавать банкротом Афипский НПЗ
Руководитель «Открытой среды» Анна Малова из Краснодара стала номинантом рейтинга Forbes
Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 28 апреля
На улице Гомельской в Музыкальном микрорайоне Краснодара начали ремонт дороги
Спасатели эвакуировали трех туристов с горы Большой Тхач
Коллективу краснодарского драмтеатра представили нового директора. Им стал чиновник с Урала

Лента новостей

Летаем над самым большим зеленым массивом Краснодара
Вчера, 16:33
Летаем над самым большим зеленым массивом Краснодара
Часть 1: Солнечный остров
На Кубани отменят режим повышенной готовности
Вчера, 14:21
На Кубани отменят режим повышенной готовности
Юга.ру посчитали, сколько дней он в итоге продлится
В Сочи собака загрызла 12‑летнюю шахматистку, которая приехала на турнир
Вчера, 11:18
В Сочи собака загрызла 12‑летнюю шахматистку, которая приехала на турнир
Федерация шахмат досрочно остановила соревнования

Реклама на сайте