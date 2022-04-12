Сбер предложил бесплатную систему управления торговлей на маркетплейсах для малого бизнеса

Она позволит централизованно управлять онлайн-продажами на ключевых торговых площадках и в соцсетях

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Решение подойдет малому бизнесу в сфере торговли с каталогом товаров до 500 единиц, который хочет выйти на новые площадки. За пару кликов информация о товарах попадет сразу на несколько ключевых маркетплейсов России, в соцсети и на доски объявлений.

«В современных реалиях мы продолжаем комплексно поддерживать малый бизнес, ведь больше половины предпринимателей на Юге России и Северном Кавказе — это небольшой, часто семейный, торговый бизнес, который постоянно ищет новые каналы сбыта продукции.

Светлана Гладкина

Решение для управления продажами inSales помогает минимизировать издержки, быстро запустить продажи, упрощает механику ведения бизнеса. Бесплатный выход на маркетплейсы будет полезен не только уже уверенно «стоящим на ногах» южным предпринимателям, но и тем, кто только начинает свой бизнес и хочет быстро масштабировать своё дело», — директор управления продаж малому бизнесу Юго-Западного банка Сбербанка Светлана Гладкина.