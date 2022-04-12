Сбер предложил бесплатную систему управления торговлей на маркетплейсах для малого бизнеса

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото pch.vector, freepik.com
    © Фото pch.vector, freepik.com

Она позволит централизованно управлять онлайн-продажами на ключевых торговых площадках и в соцсетях

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Решение подойдет малому бизнесу в сфере торговли с каталогом товаров до 500 единиц, который хочет выйти на новые площадки. За пару кликов информация о товарах попадет сразу на несколько ключевых маркетплейсов России, в соцсети и на доски объявлений.

«В современных реалиях мы продолжаем комплексно поддерживать малый бизнес, ведь больше половины предпринимателей на Юге России и Северном Кавказе — это небольшой, часто семейный, торговый бизнес, который постоянно ищет новые каналы сбыта продукции.

Светлана Гладкина

Светлана Гладкина

Решение для управления продажами inSales помогает минимизировать издержки, быстро запустить продажи, упрощает механику ведения бизнеса. Бесплатный выход на маркетплейсы будет полезен не только уже уверенно «стоящим на ногах» южным предпринимателям, но и тем, кто только начинает свой бизнес и хочет быстро масштабировать своё дело», — директор управления продаж малому бизнесу Юго-Западного банка Сбербанка Светлана Гладкина.

В рамках расширенной подписки предприниматели могут увеличить ассортимент на маркетплейсах и создать собственный или перенести уже существующий интернет-магазин на платформу inSales.

Банки Малый и средний бизнес поддержка малого бизнеса Сбербанк Торговля Финансы Экономика

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