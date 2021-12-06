В ДТП в Брюховецком районе пострадали два человека
В ДТП на трассе Новоджерелиевская — Брюховецкая — Батуринская 5 декабря пострадали две женщины
Авария произошла на 1 км трассы Новоджерелиевская — Брюховецкая — Батуринская около 12:00. Столкнулись два легковых отечественных автомобиля, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, 39-летний водитель ВАЗ-21110 не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ВАЗ-211440, который поворачивал налево. За его рулем был 59-летний мужчина.
«В результате происшествия 61-летняя и 67-летняя женщины, передвигавшиеся в качестве пассажиров в автомобиле ВАЗ 211440, с травмами были госпитализированы», — добавили в пресс-службе.
Юга.ру писали, что вечером 3 декабря в Джубге иномарка BMW X6 насмерть сбила двух человек, которые переходили дорогу в неположенном месте. Оба пешехода скончались на месте до прибытия скорой помощи.