В ДТП в Брюховецком районе пострадали два человека

Краснодарский край

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  • © Фото из инстагама пожарной части №23, instagram.com/pozharnaiachast23
    © Фото из инстагама пожарной части №23, instagram.com/pozharnaiachast23

В ДТП на трассе Новоджерелиевская — Брюховецкая — Батуринская 5 декабря пострадали две женщины

Авария произошла на 1 км трассы Новоджерелиевская — Брюховецкая — Батуринская около 12:00. Столкнулись два легковых отечественных автомобиля, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, 39-летний водитель ВАЗ-21110 не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ВАЗ-211440, который поворачивал налево. За его рулем был 59-летний мужчина.

  • © Фото из инстагама пожарной части №23, instagram.com/pozharnaiachast23
    © Фото из инстагама пожарной части №23, instagram.com/pozharnaiachast23
  • © Фото из инстагама пожарной части №23, instagram.com/pozharnaiachast23
    © Фото из инстагама пожарной части №23, instagram.com/pozharnaiachast23

«В результате происшествия 61-летняя и 67-летняя женщины, передвигавшиеся в качестве пассажиров в автомобиле ВАЗ 211440, с травмами были госпитализированы», — добавили в пресс-службе.

Юга.ру писали, что вечером 3 декабря в Джубге иномарка BMW X6 насмерть сбила двух человек, которые переходили дорогу в неположенном месте. Оба пешехода скончались на месте до прибытия скорой помощи.

Брюховецкий район ДТП

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В ДТП в Брюховецком районе пострадали два человека
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