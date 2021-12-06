В ДТП в Брюховецком районе пострадали два человека

В ДТП на трассе Новоджерелиевская — Брюховецкая — Батуринская 5 декабря пострадали две женщины

Авария произошла на 1 км трассы Новоджерелиевская — Брюховецкая — Батуринская около 12:00. Столкнулись два легковых отечественных автомобиля, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю. По предварительным данным, 39-летний водитель ВАЗ-21110 не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ВАЗ-211440, который поворачивал налево. За его рулем был 59-летний мужчина.

© Фото из инстагама пожарной части №23, instagram.com/pozharnaiachast23

© Фото из инстагама пожарной части №23, instagram.com/pozharnaiachast23

«В результате происшествия 61-летняя и 67-летняя женщины, передвигавшиеся в качестве пассажиров в автомобиле ВАЗ 211440, с травмами были госпитализированы», — добавили в пресс-службе.