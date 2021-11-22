На Кубани в течение недели ночная температура воздуха опустится до минусовых значений

В середине рабочей недели в крае ожидается похолодание. К выходным снова потеплеет, но пойдет дождь

По данным сервиса «Яндекс.Погода» , в Краснодарском крае днем 22 ноября осадков не ожидается. Воздух прогреется до 17°С. 25 ноября прогнозируют дожди. Похолодание ожидается 24,25 и 26 ноября. Ночью в крае температура воздуха опустится до 0°С, местами до -2°С, днем — до 5-8°С. В субботу и воскресенье потеплеет до 8-13°С. Вероятность осадков сохранится.

По данным краевого гидрометцентра, на большей части региона со вторника начнутся дожди, в конце недели возможен снег.

На побережье Черного моря в начале недели в основном без осадков. В остальное время погода будет дождливой.

Температура воды в Черном море от Новороссийска до Сочи — 14-15°С, в Анапе 12°С. В Азовском море 5-7°С.