Лето официально закончилось. В МЧС предупредили о заморозках на Кубани

Краснодарский край

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Синоптики предупредили, что октябрь в Краснодарском крае начнется с минусовой температуры

27 сентября синоптики Гидрометцентра составили прогноз погоды с октября 2021 до марта 2022. Согласно расчетам, полугодие на юге выдастся холоднее обычного. Специалисты отметили, что в октябре в Южном федеральном округе средняя температура воздуха будет ниже, чем в прошлом году.

Хоть в прогнозе и указано, что он лишь учитывает вероятности и может не совпасть с реальностью, но расчеты уже начинают сбываться. В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что с 1 по 3 октября в северной и восточной частях края прогнозируют заморозки. Ночью и утром температура может упасть до -2°С.

По краю пройдут ливни с грозой, а в горных районах прогнозируют дождь, туман и мокрый снег. На Черноморском побережье обещают сильный ветер, а в Новороссийске порывы могут достичь 27-32 м/с. До 3 октября в крае будет сохраняться переменная облачность с дождем. Температура днем поднимется до 19°С, а ночью опустится до -2°С.

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