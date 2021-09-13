Краснодарский художник изобразил утренние бои за место в автобусе

Художник-иллюстратор из Краснодара Алексей Рыженко показал в своем инстаграме еще одну зарисовку из жизни в краевой столице. На картине Рыженко изобразил остановку общественного транспорта утром в будний день.

На рисунке толпа людей пытается втиснутся в уже забитый автобус. Среди толпы школьники, офисные работники, гладиаторы и бабушка с сумками.