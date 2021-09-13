Краснодарский художник изобразил утренние бои за место в автобусе
Краснодарский иллюстратор Алексей Рыженко показал, как выглядит утром остановка общественного транспорта
Художник-иллюстратор из Краснодара Алексей Рыженко показал в своем инстаграме еще одну зарисовку из жизни в краевой столице. На картине Рыженко изобразил остановку общественного транспорта утром в будний день.
На рисунке толпа людей пытается втиснутся в уже забитый автобус. Среди толпы школьники, офисные работники, гладиаторы и бабушка с сумками.
В автобусе места уже нет — люди прижаты вплотную к стеклам. Но на остановке несколько мужчин вооружились деревянной палкой, чтобы утрамбовать всех.
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