Краснодарский художник изобразил утренние бои за место в автобусе

Краснодарский край

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Краснодарский иллюстратор Алексей Рыженко показал, как выглядит утром остановка общественного транспорта

Художник-иллюстратор из Краснодара Алексей Рыженко показал в своем инстаграме еще одну зарисовку из жизни в краевой столице. На картине Рыженко изобразил остановку общественного транспорта утром в будний день.

На рисунке толпа людей пытается втиснутся в уже забитый автобус. Среди толпы школьники, офисные работники, гладиаторы и бабушка с сумками.

В автобусе места уже нет — люди прижаты вплотную к стеклам. Но на остановке несколько мужчин вооружились деревянной палкой, чтобы утрамбовать всех.

Напомним, ранее Рыженко показал, как могли бы выглядеть микрорайоны Краснодара в человеческом облике, и нарисовал серию артов про полуголых туристов в торговых центрах.

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